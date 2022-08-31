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Haberler Sağlık Basur Neden Olur, Nasıl Geçer? Basura Ne İyi Gelir?
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Basur neden olur, nasıl geçer? Basura ne iyi gelir?

Toplumda çok sık görülen sorunlardan biri olan basur, uzun süre kabızlık sonucunda ya da uzun süre tuvalette vakit geçirmekten dolayı oluşmaktadır. Dışkılama esnasında zorluk yaşanması, bölgedeki kan akışını etkilemektedir. Zaman içerisinde ise damarlardaki kan, bölgede havuzlanmaya başlamaktadır. Bu durumda basur oluşumuna neden olmaktadır. Basur neden olur? Basur nasıl geçer? Basura ne iyi gelir? Tüm detaylar…

Basur Neden Olur, Nasıl Geçer? Basura Ne İyi Gelir?
Basur neden olur, nasıl geçer?
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Basur Nedir?

Günümüzde pek çok kişi tarafından basur sorununda şikayet etmektedir. Peki, basur nedir? Basur, bir diğer ismiyle de hemoroid olarak bilinmektedir. Her insanda bulunan kan damarlarının genişlemesi ve yastıkçık şeklinde şişkin bir hale gelmesine bu isim verilmektedir. Aynı zamanda bu durum iç hemoroid ve dış hemoroid olarak ikiye ayrılmaktadır. İç hemoroidler makatın görülmeyecek kadar iç kısmında yer almaktadır. Dış hemoroidler ise makatın dış çeperinde yer alan derinin altında bulunmaktadır. Genellikle ileri yaş, ishal, gebelik, kronik kabızlık gibi çeşitli durumlar basur oluşumuna yol açmaktadır.

Basur Neden Olur?

Anüs etrafında yer alan damarlar baskı altındayken esnemekte ve şişmektedir. Basurda bu bölgede yer alan basıncın artışı ile ortaya çıkmaktadır. İlerleyen yaş, kronik kabızlık ve gebelik bu durumun ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Bunun yanında ishal, aşırı kilo, obezite, liften fakir beslenme de nedenler arasında yer almaktadır. Özellikle ileri yaşlarda basur görülme ihtimali artmaktadır. Çünkü yaş aldıkça bu gölgede bulunan damarları tutan dokular daha zayıf bir hale gelmektedir. Bu durumda basur oluşumuna ortam hazırlamaktadır. Peki, basur belirtileri nedir, basur nasıl geçer?

Basur Nasıl Geçer?

İlk olarak uzman bir doktora başvurulması gerekmektedir. Eğer hasta basurun ilk evrelerindeyse ilaç tedavisi iyi geçmesini sağlamaktadır. Ayrıca hastaların yaşam tarzlarında da değişim yapmaları önerilmektedir. Ağızdan alınan ilaçlar ya da kremler kullanılmaktadır. Fakat bazı durumlarda basur geçmemekte ve kişiye rahatsızlık vermeye devam etmektedir. Böyle durumlarda farklı tedavi yöntemlerine başvurulması gerekmektedir. Band ligasyonu, lazer ve radyofrekans yöntemleri ile birlikte basur sorunu ortadan kaldırılmaktadır. Aynı zamanda kişinin beslenme tarzına da dikkat edilmesi gerekir. Basur belirtileri görüldüğü anda doktora başvurulması önerilmektedir.

Basura Ne İyi Gelir?

‘’Basura ne iyi gelir?’’ sorusu pek çok kişi tarafından merak edilen sorular arasında yer almaktadır. Bu durumdan şikayet eden kişilere iyi gelebilecek öneriler şu şekilde sıralanmaktadır:

  • Düzenli yoğurt tüketilmeli
  • Akşam yemeklerinde çorba tüketilmeli
  • Gazlı içeceklere ara verilmeli
  • Keçiboynuzu, toz zerdeçal tüketimine özen gösterilmeli
  • Hareketsiz yaşamdan kaçınılmalı
  • Fazla kiloya sahip olanlar kilo vermeli
  • Aşırı baharat tüketimine son verilmeli
  • Ilık su ile banyo yapılmalı
  • Yüksek lifli gıdalar tüketilmeli
  • Dışkılama ihtiyacı geldiği anda beklenmemeli hemen tuvalete gidilmeli
  • Yeteri kadar su içmeye özen gösterilmeli
  • Fiziksel anlamda sağlıklı ve dikkatli bir hayat sürdürülmeli

Basur Belirtileri

Basur sorunu pek çok kişide görüldüğünden dolayı basur nasıl geçer şeklinde araştırmalar yapılmaktadır. Bu sorunun günümüzde birçok tedavisi bulunmaktadır. Başta ilaçla başlayan tedavi esnasında kişi yediklerine de dikkat etmelidir. Eğer geçmezse cerrahi yöntemlere de başvurulabilmektedir. Böylelikle kişinin yaşadığı ağrılar ve acılar hafifletilmekte ve yaşam kalitesi yükseltilmektedir. Basurun oluşturduğu belirtiler arasında ise şunlar yer almaktadır:

  • Dışkıda açık kırmızı renkte kanama görülmesi
  • Kaşıntı hissi
  • Ağrı
  • Anüs çevresinde akıntı olması ve ıslaklık hissi
  • Anüs çevresinde ağrılı şişlik oluşumu
  • Tuvalete çıkmakta zorlanma

Bu belirtiler basur oluşumunu göstermektedir. Belirtilere sahip olan kişilerin en kısa sürede uzman bir doktora başvurması önerilmektedir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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