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Uluslararası işbirliğiyle dün başlayan "Bataklık Operasyonu" kapsamında dün gözaltına alınan 74 kişiden, örgütün 2 tepe yöneticisi Nejat Daş ve Çetin Gören de yakalandı. Suç şebekesinin, uyuşturucu gelirlerinden elde ettiği kazanç ile FETÖ'ye de finans sağladığı saptandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye dahil 9 ülkede gerçekleştirilen ve 'Bataklık' adı verilen, cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu ve suç gelirleri operasyonunda 67 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Soylu, "Şu ana kadar nakdi olarak 70 milyon liraya el konuldu. Toplam tüm süreçleri ile beraber 500 milyonun üzerine çıkabilecek bir nakdi ve suç gelirleri toplamı söz konusu olacak" dedi. Gözaltına alınan kişiler arasında, örgütün 2 lideri Nejat Daş ve Çetin Gören'in de olduğu öğrenildi.

Operasyonda gözaltı sayısı, 67'den 74'e yükseldi.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

Bakan Soylu'nun açıkladığı örgütün 2 tepe yöneticisinin, Nejat Daş ve Çetin Gören olduğu öğrenildi. Daş ve Gören, İstanbul'da polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Örgüt liderlerinden Çetin Gören'in "Padişah" yazılı fotoğrafının arama yapılan lüks adreste, duvarda asılı olması dikkat çekti. Çetin Gören'in, hem Brezilya hem Hollanda'da 26 yıl hapis cezasıyla INTERPOL tarafından kırmızı bültenle arandığı ve cezaevi firarisi olduğu da ortaya çıktı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne aralarında örgütün ele başları olduğu iddia edilen Nejat Daş ve Çetin Gören'in de olduğu zanlılar getirildi. Zanlılardan Nejat Daş, “Neden burada olduğumu bilmiyorum” dedi. Çetin Gören ise soruları cevapsız bıraktı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınanlardan Çetin Gönen, Ankara'ya getirildi.

TAŞINMAZLAR, ARABALAR, UYUŞTURUCU, PARA

74 şüphelinin gözaltına alındığı eş zamanlı operasyonda; birçok taşınmaz malın yanı sıra, 20 otomobile, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği tespit edilen 52 milyon 627 bin 760 lira ile 1 milyon 310 bin dolara, 7 kiralık kasaya, örgütün elebaşı, yönetici ve üyeleri ile bu kişilerin bağlantılı olduğu 16 şirketin bütün banka hesapları ile mal varlıklarına el konuldu.

NEJAT DAŞ'IN DOSYASI KABARIK

Operasyonda gözaltına alınan ve hakkında çete lideri suçlaması olan Nejat Daş'ın suç dosyası da kabarık. Daha önce Akdeniz'de uluslararası sularda uyuşturucuyla yakalanan Daş, başka bir davadan ise tahliye olmuştu. 2007'de Türkiye'ye iade edilen Daş, 2012 yılında kefaletle serbest kalmıştı.

İşte Nejat Daş'ın yargılandığı olaylar...

GEMİ DAVALARI

İlk olarak adı, 1993 yılında Akdeniz’in uluslararası sularında 14 ton uyuşturucu yüküyle yakalanan "LUCKY S" gemisiyle ilgili davada gündeme gelen Nejat Daş, beraberindeki 10’u tutuklu 15 sanık ile yargılandı.

Aynı yıl başka bir uyuşturucu davasında yargılanan Daş’ın adı bu kez "KISMETİM 1" gemisi ile geçti. Bu olayda da Akdeniz uluslararası sularında 3,1 ton uyuşturucu madde ile birlikte batırılan gemiyle ilgili devam eden yargılamada, Nejat Daş ve yanındaki sanıklar hakkında tahliye kararı verildi.

2007'DE TÜRKİYE'YE İADE EDİLDİ

Nejat Daş, 2004 yılında ise uyuşturucu madde nedeniyle tutuklu bulunduğu İspanya’da, İspanya Ulusal Mahkemesinin Türkiye’ye iadesini şartlı olarak kabul etmesi üzerine iltica talebinde bulundu. Aradan geçen kısa bir sürenin ardından İspanya’ya iltica talebini geri çeken Daş, 2007 yılında Türkiye’ye iade edildi.

HAPİS CEZASI VARDI

Daş takvimler 14 Şubat 2007’yi gösterdiğinde Türkiye’nin iade başvurusunun kabul edilmesiyle İspanya’dan Türkiye’ye gönderildi. Gerçekleştirilen sağlık kontrollerinin ardından Metris Cezaevi’ne konulan Nejat Daş’ın Türkiye’de "LUCKY S" ve "KISMETİM 1" isimli uyuşturucu davalarından kaynaklı hakkında toplam 25 yıl 8 ay hapis cezası bulunuyordu.

KEFALETLE TAHLİYE OLDU

2007 yılında girdiği Tekirdağ F Tipi Cezaevi'nde 5 yıl tutuklu kalan Nejat Daş, 2012 yılında 1 milyon 250 bin TL kefalet ödeyerek tahliye oldu.

FERRARİLİ ÇETE DAVASI

Uyuşturucu baronu Nejat Daş'ın kardeşi Vahdet Daş'ın da aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu 22 şüpheli hakkında 2011 yılında yürütülen soruşturmada çete lideri Vahdet Daş'ın, "suç örgütü kurmak ve uyuşturucu ticareti yapmak" suçlarından 39 yıl hapsi istenmişti.

"Ferrarili çete" olarak adlandırılan çete hakkında hazırlanan iddianamede, şüphelilerin uyuşturucudan elde ettikleri parayla lüks otomobiller aldıkları ifade edildi. "Suç örgütü kurmak" ve "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlarından 39 yıl hapsi istenen tutuklu sanık Vahdet Daş'ın, yapılan teknik ve fiziki takipler sonucu uluslararası uyuşturucu ticareti yapan bir suç örgütünün lideri olduğu iddia edildi.