SELİM SELÇUK HAKKINDA

Selim Selçuk 1956’da İstanbul Şişli’de dünyaya geldi. Ortaokul yıllarında besteler yapmaya başladı. Ağabeyi Timur Selçuk ile ortak yazdığı beste "Bugün Yarın ve Daima" önce Fransa’da sonra da Türkiye’de yayınlandı. Stüdyo müzisyeni olarak da çalıştı ve İstanbul Gelişim Orkestrası’na girdi. 1975 Eurovision Türkiye finalinde Festival Orkestrası’nda yer aldı. Devlet Güzel Sanatları Akademisi heykel bölümünde eğitim aldı. Daha sonra Devlet Türk Müziği Konservatuarı’na girdi ve Kani Karaca ile kudüm ve usuller üzerine çalıştı. 1979 da Newyork Brooklyn Müzik Konservatuarı’na yazıldı ve kentin profesyonel müzik camiasına katıldı. 1987-88 yıllarında İstanbul Caz Dörtlüsü’nde çaldı. Erol Erdinç Quartet ile İstanbul Caz Festivalinde yer aldı. 1989’da İstanbul Arnavutköy’de ‘Naima Jazz Club’ı açtı. Ritim atölyesinde davul eğitmenliği ve yorumculuk yapmaya devam etti.