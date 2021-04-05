Batı Akdeniz'de ihracat

AA

Antalya, Isparta ve Burdur'un bulunduğu Batı Akdeniz Bölgesi'nin 3 aylık ihracat rakamı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,23 arttı.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğinin verilerine göre, 1 Ocak - 31 Mart döneminde 3 kentten 32 sektörde 135 ülkeye yapılan ihracat rakamı 614 milyon 288 bin 341 dolara ulaştı. Geçen yıl aynı dönemde 457 milyon 632 bin 968 dolarlık ihracat yapan bölgenin, bu yılki yurt dışı satışında yüzde 34,23'lük artış kaydedildi.

- İhracat şampiyonu yaş sebze ve meyve sektörü

Bölgeden en fazla ihracatı yapılan sektör yaş sebze ve meyve oldu. Geçen yıl aynı dönemde 153 milyon 355 bin dolarlık ihracata imza atan sektör, bu yıl yüzde 28,34'lük artışla 196 milyon 811 bin 681 dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Sektörde salgına rağmen artan ihracat, hem üreticinin hem de ihracatçının yüzünü güldürdü.

Yaş sebze ve meyve sektörünü, 112 milyon 247 bin 874 dolarlık ihracatla maden ve metaller sektörü takip etti. Bu sektörde de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,28'lik bir artış yaşandı.

En fazla ihracat yapılan sektörler sıralamasında üçüncü olan ağaç mamulleri ve orman ürünlerinde de geçen yıla göre yüzde 52'lik bir artışla 62 milyon 613 bin dolarlık dış satım kaydedildi.

Kimyevi maddeler ve mamulleri sektöründe de ihracat rakamı yüzde 27,48'lik artışla 52 milyon 581 bin dolar olarak gerçekleşti.

Geçen yıl üç ayda 14 milyon 190 bin dolarlık ihracatın yapıldığı makine ve aksamlarında ise bu yıl bu rakam yüzde 171,37'lik artışla 38 milyon 507 bin dolara ulaştı.

Bölgeden sadece mart ayında ise 222 milyon 357 bin dolarlık yurt dışı satışı gerçekleştirildi.

- En fazla ihracat Çin'e

Batı Akdeniz'den üç ayda en fazla ihracat 64 milyon 601 bin 397 dolar ile Çin'e gerçekleşti. Geçen yıl üç ayda Çin'e 35 milyon 628 bin 108 dolarlık ihracat yapan bölge, bu yıl ihracatını yüzde 81,32 artırdı.

İkinci sırada ise 47 milyon 683 bin 856 dolarla Rusya yer aldı. Batı Akdeniz'den Rusya'ya yapılan ihracatta da yaklaşık yüzde 20'lik bir artış gerçekleşti.

En fazla ihracatın yapıldığı ülkeler sıralamasında üçüncü konumdaki Özbekistan'a ihracatta ise yüzde 205,50'lik bir artışa imza atıldı. Ülkeye geçen yıl aynı dönemde 15 milyon 369 dolar olan ihracat, bu yıl 47 milyon dolara yaklaştı.

Bölgeden Almanya'ya da yüzde 48,31'lik bir artışla 42 milyon 559 bin 158 dolarlık, Ukrayna'ya da yüzde 15,33'lük bir artışla 33 milyon 927 bin dolarlık ihracat yapıldı.

- İhracat rakamları memnun etti

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çandır, AA muhabirine, Batı Akdeniz'in ihracatında lokomotif sektörün tarım olduğunu söyledi.

Bölgede yer alan Antalya'yı tarımın başkenti olarak nitelendiren Çandır, "Antalya'dan 135 ülkeye yaş sebze ve meyve ihracatı yapılmakta. Antalya, zengin ürün çeşidiyle sadece yurt içini değil, yurt dışını da besliyor. Salgın döneminde tarım kurtarıcı rol üstlendi." dedi.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar da bu yıl salgına rağmen hemen hemen tüm sektörlerin ihracatında artış yaşandığını belirtti.

Turizm ve tarım kenti olarak anılan Antalya'nın sanayi konusunda da önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Bahar, "Bölgemizde atletik ve dinamik yapıya sahip sanayicimizin, salgına rağmen bağlantılarını koparmadan üretime devam ettiğini ve talepleri karşıladığını görüyoruz. İhracat rakamları bizleri son derece memnun etti." ifadelerini kullandı.