Batı Nil Virüsü için Türkiye'ye uyarı!

Son olarak komşu ülkelerimizden Yunanistan'da görülen ve 11 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan Batı Nil Virüsü hakkında tüm dünya tedirgin. Yunanistan Ulusal Halk Sağlığı Örgütü (EODY) tarafından ülkedeki son durum hakkında yapılan açıklamada, ülkede 123 vaka tespit edildiği ve 11 kişinin de bu virüs sebebi ile hayatını kaybettiği açıklandı. Konu hakkında tüm dünyadan uzmanlar açıklama yaparken, ülkemizde de TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu uyarılarda bulundu.
CULEX NEDİR?
Culex sivrisinek cinsidir. Vektör ettiği hastalıklar arasında Batı Nil Virüsü, Japon ensefaliti veya St. Louis ensefaliti gibi arbovirüs enfeksiyonları, aynı zamanda filaryaz ve kuş sıtması bulunur.
BATI NİL VİRÜSÜ NEDİR?
Batı Nil Virüsü, ilk olarak 1937 yılında Uganda'nın Batı Nil Bölgesi'nde görüntülenmiştir. Büyük İskender'in bu virüs sebebi ile hayatını kaybettiği de söylentiler arasındadır.
BATI NİL VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELER?
Batı Nil Virüsü bulaştığı kişilerin yaklaşık yüzde 80'inde herhangi bir belirti göstermiyor fakat bulaştığı zaman görülebileceği bilinen belirtileri şu şekilde;
Ateş,
Halsizlik,
Bulantı,
Kusma,
Baş ağrısı,
Kas ağrısı.
BATI NİL VİRÜSÜ TEDAVİSİ VAR MI?
Çoğunlukla Afrika, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Amerika ve Batı Asya'da rastlanan bu virüsün bir tedavisi bulunmamaktadır. Batı Nil Virüsü için herhangi bir tedavi kesinliği olmasa da uzmanlar sivrisinek ısırıklarına karşı korunma tavsiyesinde bulunuyor.
BATI NİL VİRÜSÜ ÖLDÜRÜR MÜ?
Gelen son dakika bilgilerine göre Yunanistan'da 11 kişi Batı Nil Virüsü sebebiyle hayatını kaybetti.
BATI NİL VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?
Batı Nil virüsü, genellikle "Culex" cinsi sivrisineklerin ısırmasıyla memeli hayvanlara ve insanlara bulaşmaktadır. Sivrisineğin ısırdığı andan itibaren hastalığın kuluçka süresinin 2 ile 14 gün arasında değiştiği, bağışıklığı zayıf olanlarda bu sürenin 21 güne çıktığı belirtilmektedir. Asıl olarak kuşlardan sivrisineklere geçen bu virüs, kan dolaşımına girerek yayılmaya başlar. Sadece sivrisineklerden insanlara geçen Batı Nil Virüsü, enfekte olan diğer memeli hayvanlardan ve kişiden kişiye bulaşmaz.
BATI NİL VİRÜSÜ TÜRKİYE'DE VAR MI?
123 vakanın görüldüğü Yunanistan'da Batı Nil Virüsü sebebiyle 11 kişi hayatını kaybetti. Yunanistan'ın bu denli tehlike içerisinde olmasından dolayı uzmanlar Türkiye için uyarı vermeye başladı. Yunanistan Ulusal Halk Sağlığı Örgütü'nün açıklamalarında BNC vakalarının ve buna bağlı ölümlerin sayısında artış yaşandığı belirtildi. Henüz ülkemizde vaka görülmemiş olsa da uzmanlar hastalığın tespiti için şüpheli vakalarda daha dikkatli olunması gerektiğinin altını çiziyor.
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