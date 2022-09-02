Batı Nil Virüsü için Türkiye'ye uyarı!

Son olarak komşu ülkelerimizden Yunanistan'da görülen ve 11 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan Batı Nil Virüsü hakkında tüm dünya tedirgin. Yunanistan Ulusal Halk Sağlığı Örgütü (EODY) tarafından ülkedeki son durum hakkında yapılan açıklamada, ülkede 123 vaka tespit edildiği ve 11 kişinin de bu virüs sebebi ile hayatını kaybettiği açıklandı. Konu hakkında tüm dünyadan uzmanlar açıklama yaparken, ülkemizde de TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu uyarılarda bulundu.

CULEX NEDİR?

Culex sivrisinek cinsidir. Vektör ettiği hastalıklar arasında Batı Nil Virüsü, Japon ensefaliti veya St. Louis ensefaliti gibi arbovirüs enfeksiyonları, aynı zamanda filaryaz ve kuş sıtması bulunur.

BATI NİL VİRÜSÜ NEDİR?

Batı Nil Virüsü, ilk olarak 1937 yılında Uganda'nın Batı Nil Bölgesi'nde görüntülenmiştir. Büyük İskender'in bu virüs sebebi ile hayatını kaybettiği de söylentiler arasındadır.