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İsimlerin anlamı, zaman fark etmeksizin çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, başka bir nedenden dolayı da bir ismin anlamı merak edilebilir. Bir ismin anlamı artık internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Batın isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

BATIN İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Batın ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Batın adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Batın isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

BATIN İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Batın ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Allah’ın 99 isminden biri. Görünmeyen. İç, iç yüzü. Sır, gizli.

BATIN ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Batın ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir ve taşıdığı anlam nedeniyle Batın adını koymak caiz değildir.

BATIN İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Batın ismini kullanan 2.209 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Batın ismini kullanan 351 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Batın ismini kullanan 187 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Batın ismini kullanan 177 kişi bulunmaktadır.

BATIN İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Batın ismine sahip kişiler duygusal insanlardır. Bazı zamanlarda içe kapanık bile olabilirler. Çok şefkatli, merhametli ve iyi huylu insanlardır. Dost canlısı, barışçıl insanlardır. Başkalarını mutlu etmek onları çok mutlu eder. Oldukça sağdık ve evlerine düşkün insanlardır. Ancak biraz daha açık görüşlü olmalı ve kendilerini daha fazla düşünmeleri gerekebilir.

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