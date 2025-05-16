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        Haberler Gündem Batman'da 40 liseli hastanelik oldu!

        Batman'da 40 liseli kantinde yedikleri tavuk dönerden rahatsızlandı

        Batman'da bir lisenin kantininde satılan tavuk dönerden yiyen yaklaşık 40 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 20:44 Güncelleme: 16.05.2025 - 20:44
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        40 liseli hastanelik oldu!
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        Belde Mahallesi’ndeki Raman Anadolu Lisesi’nde yaklaşık 40 öğrenci, iddiaya göre, kantinde yedikleri tavuk döner nedeniyle rahatsızlandı.

        Aileleriyle birlikte Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvuran öğrenciler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı. Öğrencilerden bazıları tedavilerinin ardından taburcu edilirken, bazılarının ise tedavisinin sürdüğü belirtildi. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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