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        Haberler Gündem Güncel Batman'da besicilerden "kooperatif" kararı | Son dakika haberleri

        Batman'da besicilerden kooperatif çatısı altında birleşme kararı

        Batman'da şehir merkezinde faaliyet gösteren besiciler, "Batman Besi Kooperatifi" çatısı altında birleşme kararı aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 19:24 Güncelleme: 24.06.2025 - 19:25
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        Batman'da besicilerden "kooperatif" kararı
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        Batman'da şehir merkezinde faaliyet gösteren besiciler, Vali Ekrem Canalp'i makamında ziyaret ederek kooperatifleşme süreci hakkında bilgi verdi.

        Vali Canalp, kooperatifleşmenin önemine dikkat çekerek, bu adımın hem üreticiye hem de çevreye katkı sağlayacağını belirtti. Kooperatifleşmenin önemli bir adım olduğunu bildiren Canalp, şunları kaydetti:

        "Kooperatifleşme, hem üreticilerimizin güç birliği yapmasını sağlar hem de daha modern ve çevre dostu bir üretim modeline geçişi kolaylaştırır. Şehir dışında kurulacak bu kooperatif sayesinde çevresel sorunların önüne geçilecek. Kentimiz daha temiz ve düzenli bir görünüme kavuşacaktır. Aynı zamanda sürdürülebilir bir tarımsal altyapı da oluşturulmuş olacaktır."

        Kırmızı Et Üreticileri Birliği üyesi Mehmet Şerif Çelik de şehirleşmeyle birlikte hayvancılık işletmelerinin kent içinde kaldığını belirtti.

        Çelik, şehir dışında, mülkiyeti kendilerine ait olacak 100 dönümlük arazide entegre bir hayvancılık tesisi kurmayı hedeflediklerini aktardı.

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        #yerel haberler
        #Batman Haberleri
        #besiciler
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