Batman'da düğün çıkışı korkunç kaza! 4 ölü, 2 yaralı
Batman'da düğünden çıkan ve yolun karşısına geçmeye çalışan aileye hafif ticari araç çarptı. Korkunç kazada çevreye savrulan aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken hafif ticari aracın sürücüsü gözaltına alındı
Batman'da düğünden çıkan yayalara hafif ticari aracın çarpması sonucu aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
YAYALAR METRELERCE SAVRULDU
Batman-Beşiri karayolunda M.A.A. yönetimindeki hafif ticari araç, düğün salonundan çıkan ve yolun karşısına geçmeye çalışan aynı aileden 6 kişiye çarptı. Kazanın şiddetiyle aile fertleri metrelerce savruldu.
2'Sİ ÇOCUK 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İhbarla bölgeye, sağlık, UMKE, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde aileden Süleyman Oğuz (48), İlyas Oğuz (40), Sefa Oğuz (12) ve Demir Oğuz'un (4) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı 2 kişi ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi için morga götürülürken, sürücü M.A.A. gözaltına alındı. Kaza nedeniyle yol, 3 saat süreyle trafiğe kapalı kaldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
*Haberin tüm fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.