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Batman'da evde karantinada olması gereken şoför, denetimde yakalandı

Batman'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yapılan denetimde, evde karantinada bulunması gerektiği tespit edilen şoför, yakalandı.

Batman'da evde karantinada olması gereken şoför, denetimde yakalandı
AA

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, Turgut Özal Bulvarında toplu taşıma araçlarında Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına yönelik yapılan denetimde, belirlenen sayıdan fazla yolcu taşıyan araç sürücülerine para cezası uygulandı.

Ayrıca, denetimde temaslı kişi olduğu ve evde karantinada bulunması gerektiği tespit edilen yolcu minibüsü şoförüne de Kovid-19 tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 3 bin 150 lira ceza kesildi.

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