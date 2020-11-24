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Batman'ın Kozluk ilçesinde, 9 Haziran 2017'de, Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik terör saldırısında şehit olan 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın ismi verildiği kütüphanenin inşa çalışmalarına 2 sene önce başlanıp, 7 bin 500 metre kapalı alana ve aynı anda binlerce kişiye hizmet verebilecek kapasiteye sahip.

150 bin kitabın bulunduğu, Kültür ve Turizm Bakanlığınca Batman'a kazandırılan, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük kütüphanesi olma özelliğini taşıyor. Kütüphanede oyun alanları, çalışma salonları, bireysel çalışma salonları, engelli, çocuk ve yetişkin bireyler için okuma salonları atölyeler, sinema salonu, konferans salonu ve bilgisayar salonu bulunuyor.

'YERİN DİBİNE BATSIN SİZİN KARANLIK İDEOLOJİNİZ'

Yapımı tamamlanan Şehit Şenay Aybüke Kütüphanesi'nin açılışına, Şehit Şenay Aybüke'nin babası Sadık Yalçın, Batman Valisi Hulusi Şahin, AK Parti İl Başkanı Akif Gür, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç ve öğretmenler katıldı. Açılışta konuşan Batman Valisi Hulusi Şahin, "24 Kasım öğretmenler günü aslında bir kutlama olması gerekir. Öğretmenlerimize öğrencilerimizin çocuklarının evlatlarının çiçek vermesi onlarla kucaklaşması gerekir, böyle bir gün olması gerekir, ama biz bugün sanki şehitler gününde sanki cenazede gibi duygulu anlar yaşıyoruz. Bunun sebebi evlatlarımızı katleden hain zalim karanlık zihniyettir. Karanlık hain zihniyet evlatlarımızı katlediyor. Sadece öğretmenlerimizi değil hemşirelerimizi, doktorlarımızı, imamlarımızı, polislerimizi, askerlerimizi ve korucularımızı katlediyorlar. Sizin ve karanlık ideolojinizi ve sizin savunan sizin gibi düşünen içinde kırıntı dahi olsa size destek verenlerin hepsine lanet ediyorum. Yerin dibine batsın sizin karanlık ideolojiniz" dedi.

'ÖLMEYECEK, YAŞATACAĞIZ İFADESİNİN ANLAMI BU TÜRLÜ ESERLER OLMALI'

Şehit Şenay Aybüke'nin babası Sadık Yalçın ise, "Burada olmaktan çok memnunum, bu güzel eserin yapılması düşünülmesi ve kızımızın isminin verilmesi ayrıca bize mutluluk oldu. Kültür Turizm Bakanımıza, Valimize, İl Milli Eğitim Müdürümüze ayrı teşekkür ederim. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Ölmeyecek, yaşatacağız ismini, canlı tutacağız ifadesinin anlamı bu türlü eserler olması gerek. Ziyadesiyle bu eserleri görerek yaşıyoruz. Batman'a üçüncü gelişim ilk gelişimde kızım ila beraber göreve başlaması için geldik. Daha sonrasında Kozluk'ta yapılan açılışa geldim, orda Aybüke öğretmenin adı verildi. Çok memnunuz ülkemizin farklı yerlerinde bu şekilde şehitlerimizin isimleri verilerek özelikle öğretmenlerimizin canlı tutulması çok ayrı bir duygu, gerçekten herkese teşekkür ederiz. Allah kimseyi bu acıya, üzüntüye düşürmesin" şeklinde konuştu.