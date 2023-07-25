Yüzme antrenörü Gönül: Barajlar ve kanallar yüzme için yapılmamış, girilmemeli

Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)SON 2 ayda 6 boğulma vakasının yaşandığı Batman´da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü´nde görevli yüzme antrenörü ve cankurtaran Osman Gönül, boğulma vakalarının bilinmeyen sularda yüzme, stres ve panikten kaynaklandığını söyledi. Gönül, "Barajlar yüzmek için yapılmamış, kullanım amaçları farklıdır. Kanal suları ise yapıları çentik şeklinde olduğu için sulamayla beraber ister istemez seviyesel farkları oluyor. Buralara girilmemesi gerekiyor. Profesyonel bir yüzücü bile eğer sakinliğini koruyamazsa kendini kurtarmakta büyük zorluk çeker ve boğulma olayı gerçekleşebilir. Gençler arasında da ne yazık ki aşırı bir özgüven, iddialaşma var" dedi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği kentte, son 2 ay içerisinde 6 kişi, serinlemek için girdikleri sularda boğuldu. Boğulma vakalarının önlenmesi amacıyla jandarma ekipleri girilmesi yasak sularda kontrollerini sürdürürken, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Şafi Özperk de 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesiyle bul yıl 30 bin kişiye yüzmeyi öğretmeyi hedeflediklerini söyledi.

'YÜZME BİLMEYEN KALMASIN' PROJESİ

Kentin sahip olduğu kara sularla yarımada şeklinde olduğunu ifade eden Özperk, "Bölge olarak sıcak bir bölgede yaşamaktayız ve aynı zamanda Batman bir yarımada şeklindedir. Bir tarafımızda Garzan Nehri ve Garzan Barajı, bir tarafımızda Batman Barajı ve Batman Çayı var. Diğer tarafta ise Ilısu ve Dicle barajları var. Bir de şehir merkezinden geçen Devlet Su İşlerine ait bir sulama kanalı var. Mevsim sıcak, etrafta da bol şu olunca maalesef istemediğimiz halde boğulma olayları yaşanıyor, yaşanmakta. Gençlik ve Spor Bakanlığının da birkaç yıldır yürütmekte olduğu 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında Batman'daki havuz sayımız katlanarak arttı. Şu an bulunduğumuz havuz kapalı tam olimpik yüzme havuzu. Bunun yanı sıra 5 ilçemizde birer havuzumuz ve merkezde de buranın dışında 6 havuz var. İnsanlarımıza, vatandaşlarımıza, çocuklarımıza, gençlerimize ve yetişkinlere hizmet vermekteyiz. Buraya gelen insanlarımızı antrenörlerimiz eşliğinde temiz ve güvenli bir ortamda kendilerine yüzme eğitimi vermekteyiz. Bu seneki hedefimiz 25 bin, hatta gerekirse yapabilirsek 30 bin kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. Bütün gençlerimizi, vatandaşlarımızı güvenli bir ortamda yüzme öğrenmeye davet ediyoruz" dedi.

`BARAJ VE SULAMA KANALLARI YÜZME AMAÇLI DEĞİL´

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde 4 yıldır görev yapan yüzme antrenörü ve cankurtaran Osman Gönül, baraj ve sulama kanallarının profesyonellere de yüzmek için çok tehlikeli olduğunu ifade ederek, "Fiziki faktörler olarak, barajlar yüzmek için yapılmamış. Barajların kullanım amaçları farklıdır. Kanal suları ise yapıları çentik şeklinde olduğu için, sulamayla beraber ister istemez seviyesel farkları oluyor. Buralara girilmemesi gerekiyor. Şimdi bir genç suya girdiği zaman o esnada mesela suda herhangi bir seviye farkı yok. Biraz yüzdükten sonra aniden bir seviye farkı oluşuyor. Yapısından kaynaklı olarak yorulduktan sonra tutunabilecek bir yer olmuyor ne yazık ki kanal sularında. Akarsularda ise yer şekilleri özelliklerinden kaynaklı altta akıntı ve girdaplar oluşmaktadır. Akıntı ve girdaba kapılan bir birey de yazık ki kolay kolay kurtulamamaktadır, boğulma olayı gerçekleştirmektedir. Profesyonel bir yüzücü bile eğer sakinliğini koruyamazsa o bile kendini kurtarmakta büyük zorluk çeker ve boğulma olayı gerçekleşebilir. Yüzde 90 oranında panik ve aşırı güven nedeniyle boğulma yaşanıyor. Panik olduğu andan itibaren insan beyni hayati organlara bütün enerjiyi, oksijeni gönderiyor. Öyle bir durum söz konusu olunca da ister istemez insan o anda mantıklı davranamıyor ve vücut enerjisini çırpınmayla, `bir anda kurtulayım´ diye efor harcadığı için, ne yazık ki boğulma gerçekleşiyor" diye konuştu.

`İDDİALAŞMADAN UZAK DURULMALI´

Antrenör Gönül, gençlerin iddialaşma ve aşırı özgüvenle bilmedikleri sulara girmelerinin tehlikeli olduğuna dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Beşeri faktör olarak boğulmaların nedeni, yüzme bilmeyen gençlerin veya yetişkin bireylerin bilmedikleri sulara gidip yüzmeye çalışmalarıdır. Aşırı güven, stres ve panik yapmalarıdır. Gençler arasında ergenlik ve erinlik döneminde ne yazık ki aşırı bir özgüven, iddialaşma gibi sebeplerden dolayı gençler bilmedikleri sulara girmekte, atlamakta, takla atmakta. Hayati tehlike oluşturabilecek her türlü eylemde ne yazık ki bulunmaktadırlar. Biz kesinlikle bu tarz eylemlerden uzak durmalarını istiyoruz. Burada gelip, bizimle beraber eğitimlerini alıp, yüzmesini öğrenip uygun koşullara sahip havuzlarda yüzmelerini istiyoruz. Bizim önerdiğimiz şey kesinlikle bilmedikleri sularda kesinlikle ve kesinlikle yüzmemeliler. Ailelerimize büyük iş düşmektedir. Ailelerimiz kesinlikle çocuklarını bilgilendirmeli, bilinçlendirmeli. Onlara ikazda, uyarılarda bulunmalarını istiyoruz. Buralara gelip işin ehlinden, antrenörleri nezaretinde yüzme öğrenmelerini istiyoruz."(DHA)

DHA-Genel Türkiye-Batman Bayram AYHAN

2023-07-25 11:45:56