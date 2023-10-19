Köy muhtarı, `Muhtarlar Günü´nde yaşamını yitirdi

BATMAN´ınGercüş ilçesine bağlı Dereiçi köyü muhtarı Osman Gelir (55), `Muhtarlar Günü´nde geçirdiği kalp krizinin ardından, kaldırdığı hastanede yaşamını yitirdi.

Gercüş ilçesine bağlı Dereiçi köyü muhtarı Osman Gelir, gece saatlerinde rahatsızlanınca yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gelir´in kalp krizi geçirdiği belirlendi. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılan Gelir, doktorların tüm müdahalesine rağmen sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. `Muhtarlar Günü´nde vefat eden Gelir´in cenazesi, yakınlarına teslim edilerek Batman´da toprağa verildi.