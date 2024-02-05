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        Yapıcıoğlu: Direniş dimdik ayaktadır ve siyoniste vurmaya devam ediyor (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 01:08 Güncelleme: 05.02.2024 - 01:10
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        Yapıcıoğlu: Direniş dimdik ayaktadır ve siyoniste vurmaya devam ediyor (2)
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        `BİZİMBELEDİYELERİMİZDE RÜŞVET VE YOLSUZLUK ASLA OLMAYACAKTIR´

        Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Batman´da partisinin aday tanıtım toplantısına katıldı. Bir düğün salonunda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şiir dinletisi ile başladı. Programda Batman Belediyesi Başkan adayının Milletvekili Serkan Ramanlı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayının İsmail Çevik, Şırnak Belediye Başkan adayının da Mustafa Çimen olduğu duyuruldu. Programda konuşan Genel Başkan Yapıcıoğlu, kazandıkları belediyelerde rüşvet ve yolsuzluğun olmayacağını belirterek, "Bizim siyasetimizin merkezinde insan vardır. Önce insan öncelik adalet... Merkezde insan hedefte adalet... Bizim belediyelerimizde Allah'ın izniyle rüşvet ve yolsuzluk asla olmayacaktır. Bizim belediyelerimizde hizmetler adil bir şekilde yapılacak. Aldığımız her belediyenin girişine `Rüşvet alanda verende melundur´ Hadis-i Şerif´ini asacağız inşallah" dedi.

        `KAZANACAĞIMIZ HER BELEDİYEYİ, GAZZE ŞERİDİNDEKİ BİR BELEDİYE İLE `KARDEŞ BELEDİYE´ İLAN EDELİM´

        Kazanacakları belediyeleri, Gazze şeridindeki belediyeler ile `kardeş belediye´ ilan ederek yardımlaşacaklarını ifade eden Yapıcıoğlu, "31 Mart günü şehirlerin idaresini, belediyelerin yönetimini emanet olarak bize tevdi ederse bu yönetimi adaletle gerçekleştireceğimizi ve yine bize emanet edilen milletin malını son kuruşuna kadar kendi malımızdan daha iyi koruyarak son kuruşuna kadar tamamını milletin hizmetine kullanmaya ant etmişiz. Biz, aldığımız her bir belediyeyi Gazze şeridindeki bir belediye ile `kardeş belediye´ ilan edelim ve inşallah araya bir köprü kuralım. Elden gelen bütün yardımı oradaki kardeşlerimize yapalım. Kimsenin beklemediği, hayal bile etmediği bir sonucu inşallah 31 Mart günü sandıktan çıkaracağız" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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