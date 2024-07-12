Batman'da anız yangını; bin dönüm alan zarar gördü, 200 ton saman balyası yandı

Beşiri ilçesine bağlı Bilek köyünde öğleden sonra, henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında bin dönüm alan zarar görürken, tarladaki 200 ton saman balyası da yandı.

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