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        Batman'da anız yangını; bin dönüm alan zarar gördü, 200 ton saman balyası yandı

        BATMAN'ın Beşiri ilçesinde çıkan anız yangını, ekiplerin 3 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 17:32 Güncelleme: 12.07.2024 - 17:35
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        Batman'da anız yangını; bin dönüm alan zarar gördü, 200 ton saman balyası yandı
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        BATMAN’ın Beşiri ilçesinde çıkan anız yangını, ekiplerin 3 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. 1000 dönüm alanın zarar gördüğü yangında, tarladaki 200 ton saman balyası da yandı.

        Beşiri ilçesine bağlı Bilek köyünde öğleden sonra, henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında bin dönüm alan zarar görürken, tarladaki 200 ton saman balyası da yandı.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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