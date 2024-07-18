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        Batman'da, serinlemek için girdiği Dicle Nehri'nde boğuldu

        BATMAN'da arkadaşlarıyla pikniğe giden Nihat Ulusal (36), serinlemek için girdiği Dicle Nehri'nde boğuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 23:55 Güncelleme: 19.07.2024 - 00:00
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        Batman'da, serinlemek için girdiği Dicle Nehri'nde boğuldu
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        BATMAN’da arkadaşlarıyla pikniğe giden Nihat Ulusal (36), serinlemek için girdiği Dicle Nehri’nde boğuldu.

        Olay saat 20.30 sıralarında kent merkezine bağlı Çayüstü Köyü sınırlarında bulunan Kantar Köprüsü mevkisindeki Dicle Nehri'nde meydana geldi. Piknik yapmak için 2 arkadaşıyla beraber Kantar Köprüsü mevkisine gelen Nihat Ulusal, serinlemek için girdiği Dicle Nehri’nde akıntıya kapılarak gözden kayboldu. İhbarla bölgeye Batman İtfaiyesi dalgıç ekibi, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin suda yaptığı 3 saatlik aramada, Nihat Ulusal'ın cansız bedeni bulundu. Ulusal’ın cenazesi, otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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