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        'Yol verme' tartışmasında motosikletliye çarpıp kaçtı; o anlar kamerada

        BATMAN'da M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 20:35 Güncelleme: 28.09.2024 - 20:40
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        'Yol verme' tartışmasında motosikletliye çarpıp kaçtı; o anlar kamerada
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        BATMAN'da M.K., 'yol verme' tartışmasında otomobiliyle motosiklet sürücüsüne çarpıp kaçtı. Motosiklet sürücüsü yaralanırken, M.K. gözaltına alındı. Olay anı, güvenlik kamerasına da yansıdı.

        Olay, öğle saatlerinde Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akan trafikte bir motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü M.K. arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. M.K., yan şeritte ilerleyen motosiklet sürücüsüne çarptı. Savrulan motosikletin sürücüsü düşerek yaralandı, M.K. ise kaçtı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan ve sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü tedavisi sonrası M.K. hakkında şikayetçi oldu. Olay anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekiplerinin plakasından tespit ettiği M.K., polise teslim oldu. Gözaltına alınan M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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