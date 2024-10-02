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        Batman'da YRP'li 2 belediye başkanı, partilerinden istifa etti

        BATMAN'ın Beşiri Belediye Başkanı Alpaslan Karabulut ile Balpınar Belde Belediye Başkanı İmadeddin Ekmiş, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 13:26 Güncelleme: 02.10.2024 - 13:30
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        Batman'da YRP'li 2 belediye başkanı, partilerinden istifa etti
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        BATMAN’ın Beşiri Belediye Başkanı Alpaslan Karabulut ile Balpınar Belde Belediye Başkanı İmadeddin Ekmiş, Yeniden Refah Partisi’nden istifa etti.

        31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Yeniden Refah Partisi’nden Beşiri Belediye Başkanı seçilen Alpaslan Karabulut ile Balpınar Belde Belediye Başkanı İmadeddin Ekmiş, yaptıkları ortak açıklamayla partilerinden istifa ettiklerini duyurdu. Başkanların görevlerini bağımsız olarak sürdürecekleri belirtilen açıklamada şöyle denildi:

        "Beşiri ve Balpınar halkının talepleri doğrultusunda hemşehrilerimizle beraber bu yolda ortak düşünce ve akılla hareket ediyoruz. Halkımızdan gelen çağrılara daima öncelik gösteriyoruz. Geçen süre içerisinde halkla sürekli beraber istişare içinde hareket ediyoruz. Onlarla olan gönül birlikteliğimize her zaman sadık kalacağız. Bununla birlikte bizden sevgisini esirgemeyen halkımız için en doğru zeminde hizmet ve çalışmalara devam edeceğiz. Halkımızdan gelen bütün istek ve talepleri aldık ve her zaman halkımızdan gelen taleplere çare olmaya çalışacağız. Beşiri halkı ve Balpınar halkına daha iyi hizmet verebilmek için halkımızla istişare edip birlikte aldığımız ortak kararla belediye başkanlığı görevine bağımsız olarak devam etme kararı aldık. İlçemize ve beldemize daha iyi hizmet ve yatırımların olabilmesi için ilçemizin ve beldemizin geleceğinin konuşulması adına aldığımız bu karar en ince ayrıntısına kadar halkımızın görüşleriyle desteklenmiştir. Halkımızla beraber almış olduğumuz bu kararımızın hayırlara vesile olması dileklerimizle kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."

        YRP İl Başkanı Ziyaülhak Yamaç ise belediyelerin önceki dönemden kalan borçları nedeniyle üretemez duruma düştüklerini belirtip, bazı başkanların daha konforlu ve tehditsiz bir alanı tercih ettiklerini söyledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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