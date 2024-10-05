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        Batman Petrolspor - Altay: 5-0

        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Batman Petrolspor, ligin 6'ncı haftasında konuk ettiği Altay'ı 5-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 22:52 Güncelleme: 05.10.2024 - 22:55
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        Batman Petrolspor - Altay: 5-0
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        TFF 2’nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Batman Petrolspor, ligin 6’ncı haftasında konuk ettiği Altay’ı 5-0 mağlup etti.

        TFF 2’nci Lig Beyaz Grup'ta yer alan Batman Petrolspor, ligin 6’ncı haftasında Altay’ı Batman Şehir Stadyumu'nda konuk etti. Saat 19.00'da başlayan karşılaşmanın ilk yarısında üstünlüğünü elinde tutan Batman Petrolspor, maçın 29’uncu dakikasında Atabey Çiçek’in attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sonuçlandı.

        Karşılaşmanın ikinci yarısında baskısını iyice arttıran Batman Petrolspor, maçın 56’ncı dakikasında Bünyamin Yürür’ün attığı golle 2-0, müsabakanın 59’uncu ve 76'ncı dakikalarında Atabey Çiçek’in attığı gollerle farkı 4'e çıkardı: 4-0. Ev sahibi, maçın 81’inci dakikasında Mustafa Çeçenoğlu’nun attığı golle skoru 5-0’a getirdi. Karşılaşma bu skorla sona erdi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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