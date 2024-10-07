Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Otomobille polise çarpıp kaçan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü tutuklandı

        BATMAN'da 'dur' ihtarına uymayıp, kaçarken otomobille polis memuruna çarparak yaralanmasına neden olan ehliyetsiz M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 17:04 Güncelleme: 07.10.2024 - 17:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobille polise çarpıp kaçan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BATMAN'da ‘dur’ ihtarına uymayıp, kaçarken otomobille polis memuruna çarparak yaralanmasına neden olan ehliyetsiz M.E.K (16), tutuklandı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Aydınkonak Mahallesi Korik Caddesi’nde meydana geldi. Asayiş denetlemesi yapan polis ekipleri, bir otomobilin sürücüsüne ‘dur’ ihtarında bulundu. Ancak ihtara uymayan sürücü, motosikletli polis memuruna çarparak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı polis memuru, ilk müdahalenin ardından ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan polis memurunun kolunda kırık ve başında kanama olduğu, ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Otomobiliyle polise çarpıp kaçan ehliyetsiz sürücü M.E.K. ekiplerin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı. M.E.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

        Polis memurunun hastanedeki tedavisi sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '7 Ekim' paylaşımı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '7 Ekim' paylaşımı
        İstanbul'da otoyol kenarında kadına şiddet!
        İstanbul'da otoyol kenarında kadına şiddet!
        'Sur canisi'nin katlettiği İkbal'ın babası: Kızımın psikolojisini bozmuştu!
        'Sur canisi'nin katlettiği İkbal'ın babası: Kızımın psikolojisini bozmuştu!
        Hala en önemlisi faiz indirim süreci
        Hala en önemlisi faiz indirim süreci
        Dolandırıcıların yeni tuzağı: "Evde tütün sararak para kazanın"
        Dolandırıcıların yeni tuzağı: "Evde tütün sararak para kazanın"
        Alman devinden 2025 yılı asgari ücret tahmini
        Alman devinden 2025 yılı asgari ücret tahmini
        Geç emekli olan fazla maaş alacak
        Geç emekli olan fazla maaş alacak
        Eniştesini öldürmüştü! İşte cinayetin gerekçesi!
        Eniştesini öldürmüştü! İşte cinayetin gerekçesi!
        Şişli'de gece kulübü çıkışı kadına şiddet
        Şişli'de gece kulübü çıkışı kadına şiddet
        "Okan Buruk'un karşısındaki en büyük engel!"
        "Okan Buruk'un karşısındaki en büyük engel!"
        Işığın bile kaçamadığı nokta!
        Işığın bile kaçamadığı nokta!
        Çayı aç karnına mı tok karnına mı içmeli?
        Çayı aç karnına mı tok karnına mı içmeli?
        "Erkekliğimden utanır oldum"
        "Erkekliğimden utanır oldum"
        Sıla bebekten kahreden haber!
        Sıla bebekten kahreden haber!
        "Sahada rakibiz, maçlar bitince ortağız"
        "Sahada rakibiz, maçlar bitince ortağız"
        Semih Kılıçsoy 11'i unuttu
        Semih Kılıçsoy 11'i unuttu
        "Sezonun en silik futbolu"
        "Sezonun en silik futbolu"
        "Hristiyanım ama Türk'ün hasıyım"
        "Hristiyanım ama Türk'ün hasıyım"
        2024 Tıp Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu
        2024 Tıp Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu
        Eserlerimiz; geldi, geliyor, gelecek"
        Eserlerimiz; geldi, geliyor, gelecek"

        Benzer Haberler

        Batman'da bir araçta gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi, 4 kişi hakkında a...
        Batman'da bir araçta gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi, 4 kişi hakkında a...
        Batman'da kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli hakkında adli işlem
        Batman'da kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli hakkında adli işlem
        AK Parti Milletvekili Nasıroğlu Batman- Hasankeyf kara yolundaki çalışmalar...
        AK Parti Milletvekili Nasıroğlu Batman- Hasankeyf kara yolundaki çalışmalar...
        Batman'da kaçmak isterken polise çarpan ehliyetsiz sürücü yakalandı
        Batman'da kaçmak isterken polise çarpan ehliyetsiz sürücü yakalandı
        'Dur' ihtarına uymayıp, polise çarpıp kaçan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü...
        'Dur' ihtarına uymayıp, polise çarpıp kaçan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü...
        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu Sason ilçesini ziyaret etti
        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu Sason ilçesini ziyaret etti