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        İş insanından 10 milyon lira haraç isteyen 'Daltonlar' üyesi 6 şüpheli tutuklandı

        BATMAN'da, iş insanını yurt dışı hattından arayıp 10 milyon lira haraç isteyen 'Daltonlar' isimli suç örgütü üyesi 6 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 14:41 Güncelleme: 15.10.2024 - 14:45
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        İş insanından 10 milyon lira haraç isteyen 'Daltonlar' üyesi 6 şüpheli tutuklandı
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        BATMAN’da, iş insanını yurt dışı hattından arayıp 10 milyon lira haraç isteyen ‘Daltonlar’ isimli suç örgütü üyesi 6 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerden birinin ‘Kasten öldürme’ ve ‘Kasten yaralama’ suçlarından toplam 10 yıl 5 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi.

        Kentte faaliyet gösteren bir iş insanına, yurt dışı hattından arayarak yüksek kazanç sağladığı gerekçesiyle 10 milyon TL haraç isteyen, tehdit içerikli mesajlar atan, 2 araç ve işyerini kurşunlayan ‘Daltonlar’ isimli suç örgütü üyesi şüphelilerin yakalanması amacıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Çalışmada, belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 7 şarjör, çeşitli çaplarda 200 fişek, 1 pompalı tüfek, 1 kesici alet ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Şüphelilerin emniyetteki kontrollerinde, birinin ‘Kasten öldürme’ ve ‘Kasten yaralama’ suçlarından toplamda 10 yıl 5 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6’sı, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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