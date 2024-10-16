AK Parti'li Yılmaz: 31 Mart seçimlerinin gayretimizi artırma vesilesi olacağını düşünüyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, “Biz 31 Mart 2024 seçimlerinin, önümüzdeki süreçte AK Parti'nin bir yenilenme, bir hızlanma, bir yeniden koşma ve gayretlerimizi artırma vesilesi olacağını düşünüyoruz ve düşünmekten öteye de onu o tarz bir aksiyona döndürdük” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, bir dizi ziyaret ve temasta bulunmak üzere geldiği Batman'da AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Yılmaz, daha sonra partililerle istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı. Programa AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi, belediye başkanları ve partililer katıldı. Yılmaz, istişare ve değerlendirme toplantıları kapsamında illeri ziyaret ettiğini belirterek, “Biz, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden sonra bütün illerimizde bugün Batman'da yaptığımız gibi bir programı gerçekleştirme yönünde bir çaba içerisindeyiz. 31 Mart 2024 seçimlerinin üzerinden 6 aya yakın zaman geçti. Çok şükür, biz seçimin belki de 3-5 gün sonrasıydı, hemen illerimizi ziyarete başladık. Oralarda teşkilatlarımızla değerlendirme çalışmamızı hiç hız kesmeksizin hemen illerimize gittik. İllerimizde insanlarımızla kucaklaşıp, onlarla 31 Mart seçimi üzerinde değerlendirmelerimizi birlikte yaptık, birlikte yapmaktayız. Bugün de Batmanımızda bunu yapacağız” dedi.