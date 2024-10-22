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        Hapşırık nöbetine tutulan 2 çocuk annesi, sağlığına kavuştu

        BATMAN'da aralıksız hapşıran, tedavisi için Ankara'ya sevk edilen 2 çocuk annesi Benazir Aydın (24), sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 15:15 Güncelleme: 22.10.2024 - 15:20
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        Hapşırık nöbetine tutulan 2 çocuk annesi, sağlığına kavuştu
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        BATMAN'da aralıksız hapşıran, tedavisi için Ankara'ya sevk edilen 2 çocuk annesi Benazir Aydın (24), sağlığına kavuştu.

        Seyitler Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi Benazir Aydın, 18 Eylül'de hapşırmaya başladı. Hapşırması durmayan Aydın, hastaneye başvurdu. Burada doktorlar Aydın'a, serum tedavisi uygulayarak taburcu etti. Yaşamında zorlanan Benazir Aydın'ın, bir süre sonra hapşırığı arttı. Hapşırık nöbetinin nedeni belirlenemeyen Benazir Aydın, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

        18 Eylül'den itibaren aralıksız hapşıran Benazir Aydın, 2 Ekim'de Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tetkik ve tedaviyle Aydın, 35 gün sonra hapşırık nöbetinden kurtuldu. Aydın'ın sinir damarlarına 4 kez yapılan enjeksiyon sayesinde hapşırığının kesildiği öğrenildi.

        'ALLAH'IMA ÇOK ŞÜKÜRLER OLSUN'

        Sağlığına kavuştuğunu belirten Benazir Aydın, "Allah'ıma çok şükürler olsun. Doktorlarıma çok teşekkür ediyorum. Sağlık Bakanlığı'na da çok teşekkür ederim. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Dua eden herkesten Allah razı olsun" dedi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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