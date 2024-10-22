Hapşırık nöbetine tutulan 2 çocuk annesi, sağlığına kavuştu

BATMAN'da aralıksız hapşıran, tedavisi için Ankara'ya sevk edilen 2 çocuk annesi Benazir Aydın (24), sağlığına kavuştu.

Seyitler Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi Benazir Aydın, 18 Eylül'de hapşırmaya başladı. Hapşırması durmayan Aydın, hastaneye başvurdu. Burada doktorlar Aydın'a, serum tedavisi uygulayarak taburcu etti. Yaşamında zorlanan Benazir Aydın'ın, bir süre sonra hapşırığı arttı. Hapşırık nöbetinin nedeni belirlenemeyen Benazir Aydın, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

18 Eylül'den itibaren aralıksız hapşıran Benazir Aydın, 2 Ekim'de Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tetkik ve tedaviyle Aydın, 35 gün sonra hapşırık nöbetinden kurtuldu. Aydın'ın sinir damarlarına 4 kez yapılan enjeksiyon sayesinde hapşırığının kesildiği öğrenildi.