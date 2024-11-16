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        Batman'da sokak olaylarına karışan 24 şüpheli, eş zamanlı operasyonla yakalandı

        BATMAN Belediyesi'ne İçişleri Bakanlığı'nca yapılan görevlendirmenin ardından başlayan eylemlerde, sokak olaylarına karıştığı tespit edilen 24 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 23:55 Güncelleme: 17.11.2024 - 00:00
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        Batman'da sokak olaylarına karışan 24 şüpheli, eş zamanlı operasyonla yakalandı
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        BATMAN Belediyesi'ne İçişleri Bakanlığı'nca yapılan görevlendirmenin ardından başlayan eylemlerde, sokak olaylarına karıştığı tespit edilen 24 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı.

        İçişleri Bakanlığı tarafından 4 Kasım’da Batman Belediye Başkanlığı'na görevlendirme yapılmasının ardından, PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü'nün yayın organlarından yapılan çağrılar doğrultusunda kentte yaşanan yasa dışı şiddet içerikli sokak olaylarına karıştığı belirlenen şüphelilerin tespit edilen adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 6'sı SSÇ (Suça Sürüklenen Çocuk) toplam 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda, 1 şüphelinin çeşitli suçlardan 30 aranma kaydı olduğu tespit edildi. Adreslerde yapılan aramalarda 1 kurusıkı tabanca, 1 şarjör ve 14 kurusıkı tabanca fişeği, 1 sapan, 10 bilye, 1 torpil, 2 boş maytap kutusu, 4 kalaşnikof tüfeği fişeği ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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