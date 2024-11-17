Tülay Hatimoğulları: Uzatılan el barış eliyse o eli tutmaya hazırız

HALKLARIN Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin Batman'da düzenlediği ‘Demokrasi ve Özgürlük Mitingi’nde yaptığı konuşmada, “Uzatılan el barış eliyse bizler o eli tutmaya hazırız. Kürt halkı anadilde eğitim hakkını istiyor. Kürt halkı müzakere ve diyalog sürecinin demokratik zeminde gelişmesini istiyor" dedi.

‘40 YILA AŞKINDIR MÜCADELEMİZİ BARIŞ İÇİN VERİYORUZ’

Burada konuşma yapan Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları, “Şimdi bu günlerde Kürt sorunu akıllarına yeni geldi bir kez daha. Bir tokalaşmayla başlayan ve devamında tam anlamıyla ne istediklerini bilmediğimiz çeşitli gelişmeler var. Biz DEM Parti olarak, Kürt halkı olarak, Türkiye halkları olarak elbette onurlu barışın yanındayız. Bizler 40 yıla aşkındır mücadelemizi barış için veriyoruz. Bizler bu ülkeye adalet gelsin diye, demokrasi gelsin diye halklar arasında gerçekten bir kardeşlik olsun diye, bir eşitlik olsun diye mücadele ettik bugüne kadar. Oysa onlar ne yaptılar, her seferinde Kürdün başını ezmeye kalktılar. Batman'dan Ankara'ya sesleniyoruz. Bizler onurlu bir barış, demokratik zeminde bir çözüme hazır olduğumuzu her fırsatta, her yerde ifade ettik ve bunun için de dedik ki, şayet bu konuda oyun oynamıyorsanız, şayet bu konuda insanların umutlarıyla alay etmiyorsanız, şayet bu konuda ciddiyseniz, bir devlet ciddiyetiyle davranacaksanız öncelikle ‘İmralı’ kapılarını açın, Sayın Öcalan dışarı çıksın. İktidarın küçük ortağının kamuoyuna verdiği mesajlarda eğer ciddiyse öncelikle bakanlıklarını devreye geçirsin ve ‘İmralı’ kapıları sonuna kadar açılsın. Sayın Öcalan çıksın Kürt halkına, Ortadoğu halkına barışla ilgili mesajlarını versin diyoruz. Buna karşı verilen yanıtlara şöyle kabaca bir bakalım. Öncelikle Erdoğan konuşmuyor. İcra makamı olan sizsiniz. Öncelikle küçük ortağın verdiği mesaja Erdoğan'ın nasıl yaklaştığını, akıllarında bir çözüm var mıdır? Bu konuda mesajını vermiş değildir. Konuşmuş değildir. Bugün küçük ortağın Genel Başkanı kendisi icra makamında değildir. İcra makamında olan AKP iktidarıdır ve Cumhurbaşkanının kendisidir. Bu konuda gerçekten bir çözüm önerileri varsa çıkacaklar, konuşacaklar, bir program açıklayacaklar ama bununla ilgili henüz kendisi ağzını açmadı. Kim konuşuyor onun yerine danışmanları konuşuyor. Sözcüleri konuşuyor onun yerine ve diyorlar ki, kayyım terörle mücadeleymiş. Hadi oradan asıl terörü siz yapıyorsunuz" diye konuştu.