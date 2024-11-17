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        Tülay Hatimoğulları: Uzatılan el barış eliyse o eli tutmaya hazırız

        HALKLARIN Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin Batman'da düzenlediği 'Demokrasi ve Özgürlük Mitingi'nde yaptığı konuşmada, "Uzatılan el barış eliyse bizler o eli tutmaya hazırız.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 19:33 Güncelleme: 17.11.2024 - 19:35
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        Tülay Hatimoğulları: Uzatılan el barış eliyse o eli tutmaya hazırız
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        HALKLARIN Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin Batman'da düzenlediği ‘Demokrasi ve Özgürlük Mitingi’nde yaptığı konuşmada, “Uzatılan el barış eliyse bizler o eli tutmaya hazırız. Kürt halkı anadilde eğitim hakkını istiyor. Kürt halkı müzakere ve diyalog sürecinin demokratik zeminde gelişmesini istiyor" dedi.

        DEM Parti, belediyelere yapılan görevlendirmeleri protesto amacıyla Batman'da Dörtyol Kavşağı'nda bulunan parti il binası önünde ‘Demokrasi ve Özgürlük Mitingi’ düzenledi. Mitinge DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) eş genel başkanları Keskin Bayındır ile Çiğdem Kılıçgün Uçar, DEM Parti milletvekilleri ve partililer katıldı.

        ‘40 YILA AŞKINDIR MÜCADELEMİZİ BARIŞ İÇİN VERİYORUZ’

        Burada konuşma yapan Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları, “Şimdi bu günlerde Kürt sorunu akıllarına yeni geldi bir kez daha. Bir tokalaşmayla başlayan ve devamında tam anlamıyla ne istediklerini bilmediğimiz çeşitli gelişmeler var. Biz DEM Parti olarak, Kürt halkı olarak, Türkiye halkları olarak elbette onurlu barışın yanındayız. Bizler 40 yıla aşkındır mücadelemizi barış için veriyoruz. Bizler bu ülkeye adalet gelsin diye, demokrasi gelsin diye halklar arasında gerçekten bir kardeşlik olsun diye, bir eşitlik olsun diye mücadele ettik bugüne kadar. Oysa onlar ne yaptılar, her seferinde Kürdün başını ezmeye kalktılar. Batman'dan Ankara'ya sesleniyoruz. Bizler onurlu bir barış, demokratik zeminde bir çözüme hazır olduğumuzu her fırsatta, her yerde ifade ettik ve bunun için de dedik ki, şayet bu konuda oyun oynamıyorsanız, şayet bu konuda insanların umutlarıyla alay etmiyorsanız, şayet bu konuda ciddiyseniz, bir devlet ciddiyetiyle davranacaksanız öncelikle ‘İmralı’ kapılarını açın, Sayın Öcalan dışarı çıksın. İktidarın küçük ortağının kamuoyuna verdiği mesajlarda eğer ciddiyse öncelikle bakanlıklarını devreye geçirsin ve ‘İmralı’ kapıları sonuna kadar açılsın. Sayın Öcalan çıksın Kürt halkına, Ortadoğu halkına barışla ilgili mesajlarını versin diyoruz. Buna karşı verilen yanıtlara şöyle kabaca bir bakalım. Öncelikle Erdoğan konuşmuyor. İcra makamı olan sizsiniz. Öncelikle küçük ortağın verdiği mesaja Erdoğan'ın nasıl yaklaştığını, akıllarında bir çözüm var mıdır? Bu konuda mesajını vermiş değildir. Konuşmuş değildir. Bugün küçük ortağın Genel Başkanı kendisi icra makamında değildir. İcra makamında olan AKP iktidarıdır ve Cumhurbaşkanının kendisidir. Bu konuda gerçekten bir çözüm önerileri varsa çıkacaklar, konuşacaklar, bir program açıklayacaklar ama bununla ilgili henüz kendisi ağzını açmadı. Kim konuşuyor onun yerine danışmanları konuşuyor. Sözcüleri konuşuyor onun yerine ve diyorlar ki, kayyım terörle mücadeleymiş. Hadi oradan asıl terörü siz yapıyorsunuz" diye konuştu.

        ‘UZATILAN EL BARIŞ ELİYSE TUTMAYA HAZIRIZ’

        'Uzatılan el barış eliyse biz o eli tutmaya hazırız' diyen Hatimoğulları, sözlerine şöyle devam etti:

        "‘Biz Kürtlerle kardeşiz’ diyorlar ama kırmızı çizgiler sayıyorlar. Bu kırmızı çizginin içinde Kürt yok. Bu kırmızı çizginin içinde farklı halklar ve inançlar yok. Bu kırmızı çizginin içinde 100 yıllık inkar, 100 yıllık imha ve 100 yıllık tekçilik anlayışı var. Yine aynı sözcüler diyor ki; ‘DEM Parti diyor barış sürecini elinin tersiyle itiyor.’ Külliyen yalan. Partimiz adına kim konuşursa konuşsun, ‘onurlu bir barış için hazırız’ dedik. İktidar şuna karar vermeli; devlet şuna karar vermeli, uzatılan el tunç eli mi, barış eli mi? Uzatılan el barış eliyse bizler o eli tutmaya hazırız ama uzatılan el tunç eliyse biz o ele karşı haklarımızla beraber bugüne kadar olduğu gibi onurlu bir mücadeleyi de vermeye hazırız. Kürt halkı anadilde eğitim hakkını istiyor. Kürt halkı müzakere ve diyalog sürecinin demokratik zeminde gelişmesini istiyor.”

        Miting konuşmaların ardından müzik eşliğinde halay çekilmesiyle sona erdi.

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