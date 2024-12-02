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        Tarlada çalışırken ayaklarını çapa makinesine kaptırıp, ağır yaralandı

        BATMAN'ın Kozluk ilçesinde, tarlada çalıştığı sırada çapa makinesine ayaklarını kaptıran İsa T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 22:15 Güncelleme: 02.12.2024 - 22:20
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        Tarlada çalışırken ayaklarını çapa makinesine kaptırıp, ağır yaralandı
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        BATMAN'ın Kozluk ilçesinde, tarlada çalıştığı sırada çapa makinesine ayaklarını kaptıran İsa T. (20), ağır yaralandı.

        Olay, akşam saatlerinde Kozluk ilçesine bağlı Bölükkonak Köyündeki bir tarlada meydana geldi. İddiaya göre, tarlada çalışan İsa T., ayaklarını çapa makinesine kaptırdı. İki ayağı da dizlerine kadar parçalanan İsa T., ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İsa T., ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaldırılarak tedaviye alındı. İsa T.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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