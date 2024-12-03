Kaza sonrası engelli kalan mühendis, basketbolla yaşama sarıldı

BATMAN'datrafik kazası sonucu engelli kalıp, 6 yıl fizik tedavi gören Makine Mühendisi Yakup Kaplan (33), basketbolla yaşama sarıldı. Türkiye Basketbol Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol 1'inci Ligi B Grubu'nda mücadele eden Batman Engelliler Spor Kulübü Basketbol Takımı'na girip, antrenmanlara çıkan Kaplan, "Basketbol oynamaya başladıktan sonra hem fizik olarak hem ruhen kendimi daha iyi hissetmeye başladım" dedi.

Makine Mühendisi Yakup Kaplan, 2018'de Batman'da geçirdiği trafik kazasında omuriliği zedelenerek engelli kalıp, tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. 6 yıllık fizik tedavinin ardından Kaplan, 3 ay önce sosyal medyada gördüğü 15 lisanslı sporcusu ile Türkiye Basketbol Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol 1'inci Ligi B Grubu'nda mücadele eden Batman Engelliler Spor Kulübü Basketbol Takımı'na katıldı. Takımla antrenmanlara çıkan Yakup Kaplan, kendisini geliştirdikten sonra lisans alıp, takımıyla maçlara katılmak istediğini söyledi.

'BAŞARABİLECEĞİME İNANDIM' Fizik tedavinin belli bir yerden sonra insanı yormaya başladığını ifade eden Kaplan, "İnsan, 'Farklı şeyler yapabilir miyim, kendimi daha çok geliştirebileceğim bir şey yapabilir miyim' diye düşünmeye başlıyor. Ben de spor yapmaya karar verdim ve arayışa geçtim. Sosyal medyada engelli basketbol takımını gördüm. Nasreddin Kaya başkanımızla iletişime geçtim. Gidip, yüz yüze bir görüşme sağladım ve basketbol oynayabileceğime karar verdim. 3 aydır burada basketbol oynuyorum. Başlarda 'Yapabilir miyim, yapamaz mıyım' endişesi vardı ama idmanlara geldikçe benim de basketbol oynayabileceğimi gördüm. Takımla beraber idmanlara gelmeye devam ettikçe başarabileceğime inandım. Şu an için iyi gidiyorum. Biraz daha kendimi geliştirdikten sonra lisans alıp sonra da takımla beraber amacım maçlara çıkmak istiyorum. Umarım bunu başarabilirim" diye konuştu.

'KENDİME OLAN İNANCIM ARTTI' Basketbol oynadıktan sonra kendisini daha iyi hissettiğini belirten Kaplan, "6 sene boyunca fizik tedavi gördükten sonra ister istemez vücut artık daha ağır iyileşmeye başlıyor. Basketbol ile tanıştıktan sonra daha çok verim aldığımı fark ettim. Yaptığım hareketler bana daha çok katkı sağladı. Eve döndükten sonra vücudumun daha çok rahatladığını, bana daha iyi geldiğini, vücudumun daha çok iyileştiğini fark ettim. Tüm engelli arkadaşları spora davet ediyorum. Spora geldiğiniz zaman 'Yapamayacağız' endişesi oluşmasın. Çünkü her engelli insanın yapabileceği bir spor vardır. Sporumu basketbolda buldum. Siz de tenis olabilir, basketbol, futbol olabilir. Herhangi bir branşta spor yapabilirsiniz. Basketbol oynamaya başladıktan sonra hem fizik olarak hem ruhen kendimi daha iyi hissetmeye başladım. Daha dinç, daha hareketli ve motivasyonum daha yüksek oldu. Kendime olan inancım arttı" diye konuştu.

'BİZİ YALNIZ BIRAKMAYIN' Sporseverlerden tribünlere gelerek kendilerini desteklemelerini beklediklerini ifade eden Batman Engelliler Spor Kulübü Başkanı Nasreddin Kaya da "2004'te katıldığım bir engelliler kampında engellilerin spor yapabileceğini gördüm. Farklı engelli spor branşlarını anlattılar. O kampta engelli arkadaşlarımızın basketbol oynadıklarını gördüm. Orada çok etkilendim. Böyle bir sporun olduğunu ilk defa orada gördüm. Kamptan ayrıldıktan sonra Batman'a geldim. 'Batman'da bir engelli basketbol takımını kuralım' dedik. 2006 yılında bir araya geldik ve engelli basketbol takımımızı kurduk. Engelli arkadaşlarımızın daha fazla spor yapması, sosyal faaliyetlere daha fazla katılımını sağlamak için böyle bir kulüp kurduk ve 2007 yılında liglere katıldık. 2007 yılından bu yana Türkiye Basketbol Federasyonu'nda 'Tekerlekli Sandalye' branşında faaliyet göstermekteyiz. Buradaki amaç; engelli bireylere daha fazla ulaşmak, engelli bireylerin daha fazla spor yapmalarını sağlamak, onları sosyal hayata tekrar kazandırmak. Batmanlı hemşehrilerimizden, sporseverlerden isteğimiz; bizi yalnız bırakmamaları. Bu tribünleri dolu gördüğümüzde başarımızın daha fazla artacağına, arkadaşlarımızın moral ve motivasyonlarının daha da artacağına inanıyoruz. Bu yüzden tüm Batman halkından destek bekliyoruz" dedi.

'SÜPER LİG'E ÇIKMAYI HEDEFLİYORUZ' 13 yıldır Batman Engelliler Spor Kulübü Antrenörlüğü yapan Abdullah Bayram ise engellileri spor yapmaya davet ederek, şöyle konuştu: "Gençlerimize önem verip, onlar için çabalıyoruz. Onlar, bizim geleceğimiz. Bunlar için çalışıp mücadele ediyoruz. Süper Lig'e çıkmayı hedefliyoruz. Haftada 2 gün antrenmanımız var. Şu anda aktif olarak 15 lisanslı sporcumuz var. Bazı sporcu kardeşlerimiz, buraya gelme konusunda çok tereddüt yaşadılar aslında. 'Evden çıkar mıyım, bu işi yapabilir miyim' diye çok düşündüler. Onları evlerinden alıp, buraya getirtmek için çok çabaladık. Sporcularım Batman halkına Süper Ligi ve şampiyonluğu canla başla çalışarak hediye etmek istiyor."