'Kumanda' tartışmasında ağabeyini sırtından bıçakladı

BATMAN'da B.Ö. (19), evde televizyon izlerken kumanda nedeniyle tartıştığı kardeşi M.E.Ö. (16) tarafından sırtından bıçaklandı. B.Ö. tedaviye alınırken, şikayetçi olmadığı kardeşi ise serbest bırakıldı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Bayındır Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, evde televizyon izleyen B.Ö., kardeşi M.E.Ö. ile kumanda nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.E.Ö., ağabeyi B.Ö.’yü sırtından bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. B.Ö., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. B.Ö.’nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ağabeyinin şikayetçi olmadığı M.E.Ö., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.