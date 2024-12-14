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        'Kumanda' tartışmasında ağabeyini sırtından bıçakladı

        BATMAN'da B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 00:33 Güncelleme: 14.12.2024 - 00:40
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        'Kumanda' tartışmasında ağabeyini sırtından bıçakladı
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        BATMAN'da B.Ö. (19), evde televizyon izlerken kumanda nedeniyle tartıştığı kardeşi M.E.Ö. (16) tarafından sırtından bıçaklandı. B.Ö. tedaviye alınırken, şikayetçi olmadığı kardeşi ise serbest bırakıldı.

        Olay, saat 20.00 sıralarında Bayındır Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, evde televizyon izleyen B.Ö., kardeşi M.E.Ö. ile kumanda nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.E.Ö., ağabeyi B.Ö.’yü sırtından bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. B.Ö., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. B.Ö.’nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ağabeyinin şikayetçi olmadığı M.E.Ö., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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