Batman Petrolspor-Kırklarelispor: 4-1

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Batman Petrolspor, ligin 16'ncı haftasında konuk ettiği Kırklarelisporu 4-1 mağlup etti.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Batman Petrolspor, ligin 16'ncı haftasında saat 14.00'te Batman Şehir Stadyumu’nda Kırklarelispor'u konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısında saha üstünlüğünü elinde tutan Batman Petrolspor, maçın 15'inci dakikasında Tunahan Çiçek'in attığı golle 1-0 öne geçti. Bu golün iki dakika sonrasında İshak Çakmak'ın attığı golle skor 2-0 oldu. Maçın 45'inci dakikasında ise Kırklarelispor’lu Okan Derici, attığı golle skoru 2-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda baskısını arttıran Batman Petrolspor, 47'nci dakikada İshak Çakmak'ın golüyle skoru 3-1 yaptı. Batman Petrolspor maçın 68'inci dakikasında Bünyamin Yürür'ün attığı golle skoru 4-1'e getirdi ve maç bu skorla sona erdi. Batman Petrolspor, bu galibiyetle puanını 36'ya çıkarttı.