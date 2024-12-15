Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman Petrolspor-Kırklarelispor: 4-1

        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Batman Petrolspor, ligin 16'ncı haftasında konuk ettiği Kırklarelisporu 4-1 mağlup etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 19:03 Güncelleme: 15.12.2024 - 19:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman Petrolspor-Kırklarelispor: 4-1
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Batman Petrolspor, ligin 16'ncı haftasında konuk ettiği Kırklarelisporu 4-1 mağlup etti.

        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Batman Petrolspor, ligin 16'ncı haftasında saat 14.00'te Batman Şehir Stadyumu’nda Kırklarelispor'u konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısında saha üstünlüğünü elinde tutan Batman Petrolspor, maçın 15'inci dakikasında Tunahan Çiçek'in attığı golle 1-0 öne geçti. Bu golün iki dakika sonrasında İshak Çakmak'ın attığı golle skor 2-0 oldu. Maçın 45'inci dakikasında ise Kırklarelispor’lu Okan Derici, attığı golle skoru 2-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda baskısını arttıran Batman Petrolspor, 47'nci dakikada İshak Çakmak'ın golüyle skoru 3-1 yaptı. Batman Petrolspor maçın 68'inci dakikasında Bünyamin Yürür'ün attığı golle skoru 4-1'e getirdi ve maç bu skorla sona erdi. Batman Petrolspor, bu galibiyetle puanını 36'ya çıkarttı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Harçlığını çıkarmak için taksicilik yapan üniversiteliyi öldürdüler!
        Harçlığını çıkarmak için taksicilik yapan üniversiteliyi öldürdüler!
        İsrail'den Golan Tepeleri planı
        İsrail'den Golan Tepeleri planı
        Maçta heyecan sürüyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        İstanbul'da iki ayrı otobüs kazasında 2 can kaybı!
        İstanbul'da iki ayrı otobüs kazasında 2 can kaybı!
        Esad ve ailesi neden Rusya'ya kaçtı, yargılama yolu açık mı?
        Esad ve ailesi neden Rusya'ya kaçtı, yargılama yolu açık mı?
        Ferdi Tayfur hastaneye kaldırıldı
        Ferdi Tayfur hastaneye kaldırıldı
        Maliye'den kartelleşme eğiliminin yüksek olduğu firmalara inceleme
        Maliye'den kartelleşme eğiliminin yüksek olduğu firmalara inceleme
        Kendi sonlarını hazırladılar
        Kendi sonlarını hazırladılar
        “Suriye’deki yeni yönetime şans verilmeli"
        “Suriye’deki yeni yönetime şans verilmeli"
        İsrail, Suriye'nin güneyinde 3 köyü daha işgal etti
        İsrail, Suriye'nin güneyinde 3 köyü daha işgal etti
        Bakan Yardımcısı Gürcan'dan harcama limiti açıklaması
        Bakan Yardımcısı Gürcan'dan harcama limiti açıklaması
        Ankaralı Turgut hayatını kaybetti
        Ankaralı Turgut hayatını kaybetti
        Transferin şifresi çok yönde!
        Transferin şifresi çok yönde!
        "6 kişilik ailenin tamamı aynı diş fırçasını kullanmış!"
        "6 kişilik ailenin tamamı aynı diş fırçasını kullanmış!"
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu İsmail Bezirci!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu İsmail Bezirci!
        Karbonat gerçekten zayıflatıyor mu?
        Karbonat gerçekten zayıflatıyor mu?
        Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı yarın
        Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı yarın
        Yetenek yarışmasında mayo giydirdiler
        Yetenek yarışmasında mayo giydirdiler
        'O sahnede Kemal Sunal sitem etti'
        'O sahnede Kemal Sunal sitem etti'
        Yılbaşında gidebileceğiniz vizesiz ülkeler
        Yılbaşında gidebileceğiniz vizesiz ülkeler

        Benzer Haberler

        Batman'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Batman'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Alkollü sürücünün kullandığı otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü 3 yaralı
        Alkollü sürücünün kullandığı otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü 3 yaralı
        Bakan Bayraktar, AK Parti Batman İl Kongresi'nde konuştu:
        Bakan Bayraktar, AK Parti Batman İl Kongresi'nde konuştu:
        Bakan Bayraktar: Terörü bertaraf ettikçe petrol üretir hale geldik
        Bakan Bayraktar: Terörü bertaraf ettikçe petrol üretir hale geldik
        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar Batman Valiliğini ziyaret etti
        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar Batman Valiliğini ziyaret etti
        Batman'da "siber muhafızlar" yetiştiriliyor
        Batman'da "siber muhafızlar" yetiştiriliyor