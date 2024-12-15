Batman'da hafif ticari araç tarlaya uçtu; amca öldü, yeğeni yaralandı

BATMAN’da kontrolden çıkan hafif ticari aracın yol kenarındaki tarlaya uçtuğu kazada amca İshan Işık (38) öldü, yeğeni yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Batman-Diyarbakır kara yolu, Sinan Köyü mevkisinde meydana geldi. Diyarbakır’ın Bismil ilçesinden Batman’a seyir halinde olan İshan Işık idaresindeki plakası öğrenilmeyen hafif ticari araç, kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada araçtaki amca İshan Işık ile yeğeni Murat Işık (35) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan amca ve yeğeni, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Amca İshan Işık, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen İhsan Işık’ın cenazesi, otopsi için hastanenin morguna götürüldü.