Mobilya fabrikasındaki yangının çıkış anı kamerada
BATMAN'da, mobilya fabrikasında 5 gün önce çıkan ve büyük zarara yol açan yangının başlama anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
BATMAN’da, mobilya fabrikasında 5 gün önce çıkan ve büyük zarara yol açan yangının başlama anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Batman Organize Sanayi Bölgesi’nde mobilya üretimi yapan bir fabrikada 19 Aralık‘ta akşam saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı’na ait Toplumsal Olaylara Müdahale Araçlarının (TOMA) da desteğiyle 3 saatte söndürüldü. Fabrikada büyük zarara yol açan yangının başlama anıysa güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde büyük bir parlama ve kıvılcım ile yangının çıktığı görüldü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için incelemeler sürüyor.
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