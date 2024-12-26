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        Bakan Yardımcısı Çam: Biz, bir medeniyet yürüyüşündeyiz

        KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, "Dünyanın en güzel şairlerini, edebiyatçılarını, tarihçilerini inşallah bu kütüphanelerde beraberce yetiştireceğiz.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 20:16 Güncelleme: 26.12.2024 - 20:20
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        Bakan Yardımcısı Çam: Biz, bir medeniyet yürüyüşündeyiz
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        KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, "Dünyanın en güzel şairlerini, edebiyatçılarını, tarihçilerini inşallah bu kütüphanelerde beraberce yetiştireceğiz. Çocuklarımıza bu imkanı vereceğiz. Biz, bir medeniyet yürüyüşündeyiz” dedi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İl Özel İdaresi tarafından ‘Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi’ kapsamında yapılan Beşiri İlçe Halk Kütüphanesi için açılış töreni düzenlendi. Törene Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Vali Ekrem Canalp, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı. 1150 metrekare kullanım alanına sahip kütüphanede 25 bin kitap, 164 kişilik bireysel ve 20 kişilik grup çalışma alanları, 133 kişilik konferans salonu, 12 kişilik bilgisayar çalışma odası, 15 kişilik eğitim sınıfı, 12 kişilik atölye çalışma odası ve 14 kişilik bebek ve çocuklar için oturma alanı olmak üzere, toplamda 370 kişilik oturma alanı bulunuyor.

        ‘GELECEĞİN ŞAİRLERİNİ, EDEBİYATÇILARINI, TERİHÇİLERİNİ YETİŞTİRECEĞİZ’

        Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, kütüphanelerin sadece kitapla alakalı bir konu olmadığını belirterek, “Artık gerçekten Batman, kütüphaneleriyle anılan özel bir ilimiz oldu. Gerçekten değişik bir döneme girmiş bulunmaktayız. Dolayısıyla yapılan bu çalışmalar inşallah daha da artarak devam edecek yeni yüzyılda. Biz, bir medeniyet yürüyüşündeyiz. Beşiri Halk Kütüphanesi, aslında bu medeniyet yürüyüşünün bir parçası. Bireysel ve tekil olarak sadece ilçe ile alakalı bakarsak sadece burayı ilgilendiren bir konu gibi algılanır ama büyük bir medeniyet yürüyüşünün bir parçası olarak gördüğümüzde o koca kitlenin bütün dünyaya ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde bir insan kaynağını üretme çabasını gördüğümüzde olay çok farklı oluyor. Kütüphane demek sadece kitap ile alakalı bir konu değil, bambaşka bir noktaya götürecek bir aslında karargah, bir merkez. Yeni kitap olarak ISBN numarası almış, yayınlanmış kitap sayımız 100 bine yaklaşmış, 99 bin küsur. Biz bu kütüphane ile aslında bir taraftan geçmişimizle irtibatımızı güçlendiriyoruz. Yani Semerkant’taki, Buhara'daki, Bağdat'taki, Gırnata’daki ve şimdi inşallah yeni dönemle birlikte Şam gibi bütün o medeniyet merkezlerimizle irtibatlarımızı daha da güçlendiren, köklerimize daha da iyi ulaşmayı sağlayan bir çabanın altyapısının aslında tezahürünü sağlıyoruz. Dünyanın en güzel şairlerini, edebiyatçılarını, tarihçilerini inşallah bu kütüphanelerde beraberce yetiştireceğiz. Çocuklarımıza bu imkanı vereceğiz” dedi.

        Konuşmaların ardından Bakan Çam ve beraberindekiler kütüphanenin açılış kurdelesini kesti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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