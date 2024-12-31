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        Batman'da, Mereto Dağı'nda kar güzelliği

        BATMAN'ın Sason ilçesinde bulunan 2 bin 973 metre yüksekliğindeki Mereto Dağı'nda kar güzelliği, dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 13:49 Güncelleme: 31.12.2024 - 13:55
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        Batman'da, Mereto Dağı'nda kar güzelliği
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        BATMAN’ın Sason ilçesinde bulunan 2 bin 973 metre yüksekliğindeki Mereto Dağı’nda kar güzelliği, dronla görüntülendi.

        Sason ilçesindeki 2 bin 973 metre yüksekliğe sahip bölgenin en yüksek rakımlı dağı olan Mereto Dağı, etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Dağcılar ve sporseverlerin uğrak noktalarından olan dağı kaplayan kar güzelliği, dron kamerasıyla kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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