Kediyi parke taşıyla yaraladı

BATMAN'da kediyi parke taşıyla yaralayan ve sosyal medyada da görüntüleri paylaşılan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Kedi ise tedaviye alındı.

Batman Valiliği tarafından sosyal medyada da yayınlanan görüntülerde parke taşıyla sokak kedisini yaraladığı tespit edilen Mehmet Şerif Angay hakkında soruşturma başlatıldığını, yaralı kedinin tedaviye alındığını duyurdu. Açıklamada şöyle denildi: