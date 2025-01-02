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        Kediyi parke taşıyla yaraladı

        BATMAN'da kediyi parke taşıyla yaralayan ve sosyal medyada da görüntüleri paylaşılan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 16:58 Güncelleme: 02.01.2025 - 17:00
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        Kediyi parke taşıyla yaraladı
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        BATMAN'da kediyi parke taşıyla yaralayan ve sosyal medyada da görüntüleri paylaşılan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Kedi ise tedaviye alındı.

        Batman Valiliği tarafından sosyal medyada da yayınlanan görüntülerde parke taşıyla sokak kedisini yaraladığı tespit edilen Mehmet Şerif Angay hakkında soruşturma başlatıldığını, yaralı kedinin tedaviye alındığını duyurdu. Açıklamada şöyle denildi:

        “Bir kediye zarar verilen videonun sosyal medya platformu üzerinden paylaşılması ile ilgili kamuoyunu bilgilendirmek üzere; sosyal medya uygulaması üzerinden Batman İl Jandarma Komutanlığı Beşiri İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Eskihamur Köyü Nejan Mezrasında ikamet eden Mehmet Şerif Angay isimli şahsın paylaşmış olduğu videoda, sokak kedisine kilit taşını atmak suretiyle hayvanı yaraladığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda durum Batman Cumhuriyet Savcılığına intikal ettirilmiş, Beşiri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince konu ile ilgili suç tespiti ve duyurusu çerçevesinde tutanak tanzim edilmiştir. Mehmet Şerif Angay isimli şahıs hakkında komutanlığımızca adli tahkikat başlanılmış, yaralı kedi Beşiri İlçe Tarım Müdürlüğü veterinerlerince Batman Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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