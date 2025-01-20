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        Batman Petrolspor'un yeni teknik direktörü Serdar Bozkurt oldu

        BATMAN Petrolspor, teknik direktör Şenol Fidan'ın istifasının ardından Serdar Bozkurt ile anlaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 21:05 Güncelleme: 20.01.2025 - 21:10
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        Batman Petrolspor'un yeni teknik direktörü Serdar Bozkurt oldu
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        BATMAN Petrolspor, teknik direktör Şenol Fidan'ın istifasının ardından Serdar Bozkurt ile anlaştı.

        2’nci Lig Beyaz Grup’da mücadele eden Batman Petrolspor'da teknik direktör Şenol Fidan, dün görevinden istifa etti. Kulüp açıklamasında, karşılıklı anlaşma sağlanarak Fidan’ın görevinden ayrıldığı belirtilerek, “Teknik Direktörümüz Sayın Şenol Fidan, çok sevdiği Batman’a ve Batman Petrolspor’un başarısı için bugüne kadar büyük bir özveriyle çalışmıştır. Ancak gelinen noktada, takımımızın önünü açmak ve bir kan değişiminin daha faydalı olacağı düşüncesiyle kulübümüzden ayrılma kararı almıştır. Ankara’da yönetim kurulumuzla gerçekleştirdiği toplantı sonucunda, karşılıklı anlaşma sağlanarak görevinden ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar sunduğu hizmetler ve şehrimize kattığı heyecan için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” denildi.

        BOZKURT İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

        Kulüpten bugün yapılan açıklamada ise sezon sonuna kadar Serdar Bozkurt ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, “Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Serdar Bozkurt ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Batman Petrolspor camiasına hayırlı olsun” ifadelerine yer verildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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