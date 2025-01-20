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        Batman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 11:07 Güncelleme: 20.01.2025 - 11:18
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        Batman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
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        Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Merkez Yeşiltepe Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, satışa hazır 2 kilo 500 gram kubar esrar ve hassas terazi ele geçirdi, V.Y. gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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