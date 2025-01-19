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        Petrol kuyusunda çıkan yangını itfaiye söndürdü

        BATMAN'da TPAO Batman Bölge Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde bulunan petrol kuyusunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 21:53 Güncelleme: 19.01.2025 - 21:56
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        Petrol kuyusunda çıkan yangını itfaiye söndürdü
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        BATMAN'da TPAO Batman Bölge Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde bulunan petrol kuyusunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangın, akşam saatlerinde TPAO Batman Bölge Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde bulunan Batı Raman yolu TEİAŞ arkası 156 numaralı petrol kuyusunda çıktı. Petrol kuyusundan alevlerin yükseldiği görenlerin ihbarı ile bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin köpük sıkarak müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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