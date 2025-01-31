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        Yolcu otobüsündeki uyuşturucuyu 'Linda' buldu

        BATMAN'danarkotik köpeği 'Linda' ile yolcu otobüsünde yapılan aramada 13 kilo 530 gram skunk ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 17:42 Güncelleme: 31.01.2025 - 17:45
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        Yolcu otobüsündeki uyuşturucuyu 'Linda' buldu
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        BATMAN'danarkotik köpeği 'Linda' ile yolcu otobüsünde yapılan aramada 13 kilo 530 gram skunk ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi sonrası çalışma başlattı. Bir yolcu otobüsü içerisinde narkotik köpeği 'Linda' ile arama yapıldı. Aramada, mobilyadan yapılan özel bir düzeneğin içerisinde 13 kilo 530 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı, 1'i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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