Yolcu otobüsündeki uyuşturucuyu 'Linda' buldu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi sonrası çalışma başlattı. Bir yolcu otobüsü içerisinde narkotik köpeği 'Linda' ile arama yapıldı. Aramada, mobilyadan yapılan özel bir düzeneğin içerisinde 13 kilo 530 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı, 1'i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

BATMAN'danarkotik köpeği 'Linda' ile yolcu otobüsünde yapılan aramada 13 kilo 530 gram skunk ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

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