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        Ambulans kara saplandı, hastayı iş makinesi aldı

        BATMAN'ın Sason ilçesinde düşüp yaralanan kadını almaya giden ambulans, kara saplandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 21:25 Güncelleme: 16.02.2025 - 21:30
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        Ambulans kara saplandı, hastayı iş makinesi aldı
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        BATMAN’ın Sason ilçesinde düşüp yaralanan kadını almaya giden ambulans, kara saplandı. Bunun üzerine İl Özel İdaresi ekipleri köye giderek hastayı alırken, ardından ambulans da kurtarılarak, 7 saatlik çalışmanın ardından kadın hastaneye ulaştırıldı.

        Sason ilçesi Keçiler köyü Çukurca mezrasında H.Ç. (27), mutfakta düşüp yaralanınca yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Hastayı almak için yola çıkan ambulans, Örenağıl köyünde 1 metreyi aşan kara saplandı. Sağlık görevlilerinin haber vermesi üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Bölgeye sevk edilen iş makinesi mezraya gidip hastayı alarak ambulansın olduğu bölgeye getirdi. Ambulans da saplandığı yerden çıkarıldı. Burada sağlık görevlilerine teslim edilen yaralı kadın, 7 saatin sonunda hastaneye ulaştırılarak tedaviye alındı. H.Ç.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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