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        Batman'da kümeste yakalanan kurt, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

        BATMAN'da girdiği kümesteki hayvanları öldüren ve uyuşturucu atılarak yakalanan kurt, yapılan dış parazit tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 17:51 Güncelleme: 17.02.2025 - 17:55
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        Batman'da kümeste yakalanan kurt, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı
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        BATMAN’da girdiği kümesteki hayvanları öldüren ve uyuşturucu atılarak yakalanan kurt, yapılan dış parazit tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

        Karşıyaka Mahallesi’nde, bir kurdun görüldüğü ihbarıyla Batman Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Batman Belediyesi Veteriner İşleri ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Çalışmada, kontrol edilen bir adreste kümes hayvanlarını öldüren gri renkli, erkek kurt bulundu. Uygun aparatlarla uyuşturucu iğne atılarak yakalanan kurt, Batman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nde görevli veteriner hekimler tarafından tedaviye alındı. Dış parazitleri olduğu belirlenen kurt, tedavisi ve bakımının ardından yaşam alanına bırakıldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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