Batman'da kümeste yakalanan kurt, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

BATMAN’da girdiği kümesteki hayvanları öldüren ve uyuşturucu atılarak yakalanan kurt, yapılan dış parazit tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Karşıyaka Mahallesi’nde, bir kurdun görüldüğü ihbarıyla Batman Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Batman Belediyesi Veteriner İşleri ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Çalışmada, kontrol edilen bir adreste kümes hayvanlarını öldüren gri renkli, erkek kurt bulundu. Uygun aparatlarla uyuşturucu iğne atılarak yakalanan kurt, Batman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nde görevli veteriner hekimler tarafından tedaviye alındı. Dış parazitleri olduğu belirlenen kurt, tedavisi ve bakımının ardından yaşam alanına bırakıldı.