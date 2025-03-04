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        Fizik tedaviyle 5 yıl sonra adım atan Aysun, yürüyüp polis olmak istiyor

        BATMAN'da 2018'de bisikletle yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kazada yaralanıp bedensel engelli kalan Aysun Erişen (29), gördüğü fizik tedavilerinin ardından 5 yıl sonra küçük adımlar atmaya başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 11:26 Güncelleme: 04.03.2025 - 11:30
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        Fizik tedaviyle 5 yıl sonra adım atan Aysun, yürüyüp polis olmak istiyor
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        BATMAN’da 2018’de bisikletle yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kazada yaralanıp bedensel engelli kalan Aysun Erişen (29), gördüğü fizik tedavilerinin ardından 5 yıl sonra küçük adımlar atmaya başladı. Egzersizlerini evinde yapabilmesi için bir dernek tarafından başlatılan kampanyayla yürüme barı kurulan Erişen, “Son 2 yıldır küçük adımlar atıyorum. Bu da beni çok mutlu etti ve umutlandırdı. En büyük hayalim polis olmaktı ve ayağa kalkıp buna başvurmak istiyorum” dedi.

        Batman'da yaşayan Aysun Erişen, 2018’de bisikletiyle yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kazada yaralanarak bedensel engelli kaldı. Yıllardır fizik tedavi gören Erişen, son 2 yıldır ayaklarını oynatabilmeye ve küçük adımlar atmaya başladı. Sürekli fizik tedavi merkezlerine gitmekte zorlanan kızları için ailesi, egzersizlerini evde yapabileceği yürüme barının alınması için Bir Kalp Bin Umut Derneği’ne başvurdu. Dernek tarafından başlatılan kampanyayla hayırseverlerin de desteğiyle satın alınan yürüme barı, Erişen’in evine kuruldu.

        ‘EN BÜYÜK HAYALİM POLİS OLMAKTI’

        Egzersizlerini evinde yapmaya başlayan Erişen, “2018 yılında talihsiz bir trafik kazası geçirdim, engelli kaldım ve yürüyemedim. Yıllardır fizik tedavi görüyorum. Önceden pencereyi tutarak ayağa kalkmaya, dengemi sağlamaya başladım. Sonra bazı müzikler açarak müzik eşliğinde egzersizlerimi yapmaya başladım. Son 2 yıldır küçük adımlar atmaya başladım. Bu da beni çok mutlu etti ve umutlandırdı. Evde egzersiz yapmak için yürüme barına ihtiyacım vardı. Bir derneğe başvurduk ve onlar bana bir kampanya başlattılar. Bana bir yürüme barı alarak, gelip evime kurdular. Bu yürüme barı sayesinde ben en kısa sürede yürümek istiyorum. Benim en büyük hayalim polis olmaktı ve ayağa kalkıp buna başvurmak istiyorum” dedi.

        Abdülkerim Erişen (56) ise “Kızım gördüğü fizik tedavi sonrasında küçük adımlar atmaya başladı. Kızımın daha rahat adım atması için, fizik tedavi görmesi için yürüme barına ihtiyacımız vardı. Sağ olsunlar, yürüme barını alıp, bize hediye ettiler. Sonsuz teşekkürlerimizi sunarız” diye konuştu.

        ‘AYSUN'UN DIŞARIDA ATACAĞI ADIMLARI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ’

        Yürüme barı için kampanyayı başlatan dernek başkanı Veysi Mercimekçi de daha önce de tekerlekli sandalye hediye ettiklerini ifade ederek şöyle konuştu:

        “Aysun kardeşimiz daha evvelden bize tekerlekli sandalye için müracaat etmişti ve biz de ona 2 yıl önce tekerlekli sandalye hediye etmiştik. Gördüğü fizik tedavi ve egzersizler sayesinde küçük küçük adımlar atmaya başladı. Bu da yürüme barı ihtiyacını ortaya çıkardı. Aile bize yürüme barı için başvuruda bulundu. Biz de bir kampanya başlattık. Bu kampanya neticesinde hayırseverlerin destekleriyle yürüme barını aldık, Aysun’un evinde müsait olan bir odaya kurduk. Aysun bundan sonra fizik tedavilere gitmeden kendi başına evde egzersizlerini yapmaya devam edecek. İnşallah Aysun kardeşimiz en kısa sürede ayağa kalkacaktır. Bir insanın hayatına dokunabilmek kadar, insanı mutlu edebilecek başka hiçbir şey yoktur bu dünyada ve bizler Aysun'un dışarıda atacağı adımları dört gözle bekliyoruz.”

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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