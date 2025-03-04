Fizik tedaviyle 5 yıl sonra adım atan Aysun, yürüyüp polis olmak istiyor

BATMAN’da 2018’de bisikletle yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kazada yaralanıp bedensel engelli kalan Aysun Erişen (29), gördüğü fizik tedavilerinin ardından 5 yıl sonra küçük adımlar atmaya başladı. Egzersizlerini evinde yapabilmesi için bir dernek tarafından başlatılan kampanyayla yürüme barı kurulan Erişen, “Son 2 yıldır küçük adımlar atıyorum. Bu da beni çok mutlu etti ve umutlandırdı. En büyük hayalim polis olmaktı ve ayağa kalkıp buna başvurmak istiyorum” dedi.

Batman'da yaşayan Aysun Erişen, 2018’de bisikletiyle yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kazada yaralanarak bedensel engelli kaldı. Yıllardır fizik tedavi gören Erişen, son 2 yıldır ayaklarını oynatabilmeye ve küçük adımlar atmaya başladı. Sürekli fizik tedavi merkezlerine gitmekte zorlanan kızları için ailesi, egzersizlerini evde yapabileceği yürüme barının alınması için Bir Kalp Bin Umut Derneği’ne başvurdu. Dernek tarafından başlatılan kampanyayla hayırseverlerin de desteğiyle satın alınan yürüme barı, Erişen’in evine kuruldu.

‘EN BÜYÜK HAYALİM POLİS OLMAKTI’

Egzersizlerini evinde yapmaya başlayan Erişen, “2018 yılında talihsiz bir trafik kazası geçirdim, engelli kaldım ve yürüyemedim. Yıllardır fizik tedavi görüyorum. Önceden pencereyi tutarak ayağa kalkmaya, dengemi sağlamaya başladım. Sonra bazı müzikler açarak müzik eşliğinde egzersizlerimi yapmaya başladım. Son 2 yıldır küçük adımlar atmaya başladım. Bu da beni çok mutlu etti ve umutlandırdı. Evde egzersiz yapmak için yürüme barına ihtiyacım vardı. Bir derneğe başvurduk ve onlar bana bir kampanya başlattılar. Bana bir yürüme barı alarak, gelip evime kurdular. Bu yürüme barı sayesinde ben en kısa sürede yürümek istiyorum. Benim en büyük hayalim polis olmaktı ve ayağa kalkıp buna başvurmak istiyorum” dedi.

Abdülkerim Erişen (56) ise “Kızım gördüğü fizik tedavi sonrasında küçük adımlar atmaya başladı. Kızımın daha rahat adım atması için, fizik tedavi görmesi için yürüme barına ihtiyacımız vardı. Sağ olsunlar, yürüme barını alıp, bize hediye ettiler. Sonsuz teşekkürlerimizi sunarız” diye konuştu.