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        Antalya'da tanışan Baver ile Alman Malena, Batman'da nişanlandı

        ANTALYA'datanışan Alman Malena Mindemann (22) ile Baver Yerme'nin (27) arkadaşlığı bir süre sonra aşka dönüştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 10:23 Güncelleme: 11.03.2025 - 10:30
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        Antalya'da tanışan Baver ile Alman Malena, Batman'da nişanlandı
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        ANTALYA'datanışan Alman Malena Mindemann (22) ile Baver Yerme'nin (27) arkadaşlığı bir süre sonra aşka dönüştü. Evlenmeye karar veren çift, ilk adımı atarak Yerme'nin memleketi Batman'da nişanlandı. Malena Mindemann, "Otelde tanıştık. O çalışıyordu. 3 senedir beraberiz. Baver'i çok seviyorum" dedi.

        Batman'dan Antalya'ya 2022'de çalışmaya giden Baver Yerme, bir otelde iş buldu. Yerme, bir süre sonra aynı otelde ailesiyle birlikte tatil yapmak için gelen Malena Alman Malena Mindemann ile tanıştı. İkinin arkadaşlığı bir süre sonra aşka dönüştü. Çift evlenmeye karar verince Malena, Batman'a gelerek Baver Yerme'nin ailesiyle tanıştı. Çift, ailelerin de destek vermesi ile Batman'daki bir isteme evinde düzenlenen törenle nişanlandı. Gelecek yıl evlenmeyi planlayan çift, düğün sonrasında Hamburg'da yaşamayı düşünüyor.

        'AİLEM İÇİN NERELİ OLDUĞUNUN HİÇBİR ÖNEMİ OLMADI'

        Baver Yerme, "2022'de Antalya'ya çalışmaya gittim. 3 ay sonra birbirimizi tanıdık. O günden beri hiç bağlantıyı koparmadık. 2023'ün başında ailemi ziyarete geldi. Orada biraz daha ilerlettik ilişkimizi. Ondan sonra 2-3 defa hem ailemi ziyarete geldi hem de Antalya'ya geldi. Seneye evlenmeyi düşünüyoruz. Ailem için kimin nereli olduğu veya kimliğinin ne olduğunun hiçbir önemi olmadı. Her zaman bu konuda beni desteklediler. Bunun için mutluyuz. Malena'nın ailesi burada olmamasına rağmen onların eksikliğini hissettirmedi. Her zaman sıcak davrandılar. Onlar bizim adımıza çok mutlu. Hamburg'da kurulu bir düzeni var. Ailesi tamamen orada. Kendisi Hamburg'da yaşamaya devam etmek istiyor. Ben de onunla aynı fikirdeyim. Oraya yerleşmeyi düşünüyoruz. Onda beni etkileyen boyunun uzun olması ve kişiliğinin gerçekten oturmuş olması. İnsanlar ile iletişiminde karşısındaki insanın duygularına ve değerlerine gerçekten önem vererek konuşuyor, ona göre hareket ediyor" dedi.

        'BANA PRENSES GİBİ HİSSETTİRİYOR'

        Baver'i çok sevdiğini söyleyen Malena Mindemann da "Türkiye'yi seviyorum. Annemle tatile gidiyorum. Otelde tanıştık. O çalışıyordu. 3 senedir beraberiz. Çok seviyorum. Bana prenses gibi hissettiriyor. Baver'i çok seviyorum. Çok mutluyum" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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