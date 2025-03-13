Bakan Yerlikaya: Hayvanları Koruma Kanunu'nun uygulanmasıyla ilgili tüm hazırlıklarımızı tamamladık

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, “5199 sayılı ‘Hayvanları Koruma Kanunu’nun uygulanmasıyla ilgili tüm hazırlıklarımızı tamamladık. 39 mülkiye müfettişi, yarın görev yerleri olan illere hareket edecekler. 14 gün süre verdik. Müfettişler, valiliklerin, büyükşehir il ve ilçe belediyeleriyle, il özel idarelerinin uygulamalarını yerinde detaylı olarak inceleyecekler. Bu bir soruşturma süreci değildir. Durum tespiti yapacaklar” dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Batman'a geldi. Bakan Yerlikaya’ya, ziyaretlerinde Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba eşlik etti. Bakan Yerlikaya, Türkiye’nin en büyük 3’üncü Hayvan Bakım, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Ziyarette merkezle ilgili Vali Canalp’tan bilgi aldı.

‘1 AY İÇERİSİNDE BATMAN’DA TÜM BAŞIBOŞ SOKAK HAYVANLARI TOPLANACAK’

Burada açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, Batman merkezde 4 gün içerisinde tüm sokak köpeklerinin toplanacağını ve barınağa getirileceğini belirterek, “Bu merkez sokaklardaki sahipsiz hayvanlara yuva olurken bakım, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri de yine burada veriliyor. Biraz önce bakım evini gezerken Sayın Valimizden bilgi aldım. Önümüzdeki 4 gün içerisinde, Batman il merkezindeki sokak köpeklerinin tamamı toplanacak ve buraya, bakım ve yaşam merkezine getirilecek. Batman ilçe merkezleri, beldeler ve köylerdeki başıboş sokak hayvanlarının tümüyse, 1 ay içerisinde toplanmış olacak. Bu merkezde, sokak hayvanlarının kısırlaştırma, aşılama ve işaretleme işlemleri yapılacak. İşlemi sona eren bütün sahipsiz hayvanlar etrafı çevrili ve korunaklı serbest dolaşım alanlarına bırakılacak. Yani, doğal yaşamlarını en uygun koşullarda, hayatlarını sürdürebilmeleri için ne gerekiyorsa, onlar yapılacak. Ayrıca, bu merkezde ameliyathaneler, muayene odaları, röntgen cihazları, eczaneler ilaç deposu ve laboratuvarlar var. Hatta sağlık açısından kötü durumda olan sahipsiz hayvanlar için yoğun bakım üniteleri dahi düşünülmüş. Uzman veterinerler ve veteriner sağlık teknikerleri, hayvanların bakım sürecini titizlikle yürütüyorlar” diye konuştu.

‘MÜFETTİŞLER UYGULAYICILARA REHBERLİK EDECEK’