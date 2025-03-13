Bakan Yerlikaya: Hayvanları Koruma Kanunu'nun uygulanmasıyla ilgili tüm hazırlıklarımızı tamamladık
İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, "5199 sayılı 'Hayvanları Koruma Kanunu'nun uygulanmasıyla ilgili tüm hazırlıklarımızı tamamladık.
İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, “5199 sayılı ‘Hayvanları Koruma Kanunu’nun uygulanmasıyla ilgili tüm hazırlıklarımızı tamamladık. 39 mülkiye müfettişi, yarın görev yerleri olan illere hareket edecekler. 14 gün süre verdik. Müfettişler, valiliklerin, büyükşehir il ve ilçe belediyeleriyle, il özel idarelerinin uygulamalarını yerinde detaylı olarak inceleyecekler. Bu bir soruşturma süreci değildir. Durum tespiti yapacaklar” dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Batman'a geldi. Bakan Yerlikaya’ya, ziyaretlerinde Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba eşlik etti. Bakan Yerlikaya, Türkiye’nin en büyük 3’üncü Hayvan Bakım, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Ziyarette merkezle ilgili Vali Canalp’tan bilgi aldı.
‘1 AY İÇERİSİNDE BATMAN’DA TÜM BAŞIBOŞ SOKAK HAYVANLARI TOPLANACAK’
Burada açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, Batman merkezde 4 gün içerisinde tüm sokak köpeklerinin toplanacağını ve barınağa getirileceğini belirterek, “Bu merkez sokaklardaki sahipsiz hayvanlara yuva olurken bakım, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri de yine burada veriliyor. Biraz önce bakım evini gezerken Sayın Valimizden bilgi aldım. Önümüzdeki 4 gün içerisinde, Batman il merkezindeki sokak köpeklerinin tamamı toplanacak ve buraya, bakım ve yaşam merkezine getirilecek. Batman ilçe merkezleri, beldeler ve köylerdeki başıboş sokak hayvanlarının tümüyse, 1 ay içerisinde toplanmış olacak. Bu merkezde, sokak hayvanlarının kısırlaştırma, aşılama ve işaretleme işlemleri yapılacak. İşlemi sona eren bütün sahipsiz hayvanlar etrafı çevrili ve korunaklı serbest dolaşım alanlarına bırakılacak. Yani, doğal yaşamlarını en uygun koşullarda, hayatlarını sürdürebilmeleri için ne gerekiyorsa, onlar yapılacak. Ayrıca, bu merkezde ameliyathaneler, muayene odaları, röntgen cihazları, eczaneler ilaç deposu ve laboratuvarlar var. Hatta sağlık açısından kötü durumda olan sahipsiz hayvanlar için yoğun bakım üniteleri dahi düşünülmüş. Uzman veterinerler ve veteriner sağlık teknikerleri, hayvanların bakım sürecini titizlikle yürütüyorlar” diye konuştu.
‘MÜFETTİŞLER UYGULAYICILARA REHBERLİK EDECEK’
39 mülkiye müfettişinin yarın görev yerleri olan illere gideceğini söyleyen Bakan Yerlikaya, “5199 sayılı ‘Hayvanları Koruma Kanunu’nun uygulanmasıyla ilgili tüm hazırlıklarımızı tamamladık. 39 mülkiye müfettişi, yarın görev yerleri olan illere hareket edecekler. 14 gün süre verdik. Müfettişler, valiliklerin, büyükşehir il ve ilçe belediyeleriyle, il özel idarelerinin uygulamalarını yerinde detaylı olarak inceleyecekler. Bu bir soruşturma süreci değildir. Durum tespiti yapacaklar. İhmal konusu olan hususları ve aksayan yönleri tespit ederek, mevzuatın gerektirdiği tedbirleri alacaklardır. Müfettişler uygulayıcılara rehberlik edecek ve 2 ayda bir tekrar belediyelere gideceklerdir. Müfettişlerin tespit ettiği konuları biz milletimizle sürekli olarak şeffaf biçimde paylaşacağız” ifadelerini kullandı.
‘ONLARIN GÜVENLİ YAŞAM ALANLARINDA OLMALARINI SAĞLAMALIYIZ’
Başıboş sokak hayvanlarının saldırdığı vatandaşlar için mülkiye müfettişi görevlendirildiğini belirten Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:
“3 ay önce Hakkari Yüksekova’da, 12 yaşındaki Eslem yavrumuz sahipsiz köpeklerin saldırıları sonucu hayatını kaybetti. Bu yaşanan üzücü olay ile ilgili hemen mülkiye müfettişlerini görevlendirmiştim. İdari soruşturmayı tamamladılar ve derhal soruşturma izni verdim. Daha geçen hafta Konya’da 2 yaşındaki Rana bebeğimiz de sahipsiz köpek saldırısında maalesef hayatını kaybetti. Buraya da hemen mülkiye müfettişi görevlendirdim. Sahipsiz hayvanların saldırısı sonucu ölen ya da yaralanan her bir insanımız için hemen mülkiye müfettişi gönderiyorum. Bazı belediyeler, sahipsiz hayvanları sokaklardan toplayıp, hayvan bakımevine teslim etmek yerine, başka bir belediyenin sınırları içerisine bırakıyorlar. Böyle çok şikayet geliyor. Bununla ilgili tedbirlerimizi de aldık. Tespit edeceğiz ve bu tür yaklaşımlarda bulunan belediyeleri de açıklayacağız. Bazı belediyeler sahipsiz hayvanlarla ilgili yeterli bütçe ayırmalarına hatta fazlasıyla ayırmalarına rağmen daha hızlı hareket edebilmek için, yardım kampanyaları başlatmak istiyorlar. Başvuru yapan belediyelere Bakanlık olarak izin verdik. Yine başvuran olursa izin vereceğiz. Sahipsiz hayvanların korkusuyla, çocuklarını gönül rahatlığıyla parka götüremeyen anneler var. Sabah namazına camiye giderken, endişe içinde olan vatandaşlarımız var. Kimi zaman trafik kazalarına dahi neden olabiliyor sahipsiz hayvanlar. Gerek sahipli gerek sahipsiz, bizim her bir cana saygımız baki. Bu, inancımızın, kültürümüzün, yasalarımızın ve ait olduğumuz medeniyet değerlerimizin bir gereği. Peygamber Efendimiz ‘Siz yerdekilere merhamet edin ki; Göktekiler de size merhamet etsin’ buyuruyor. Bizim temel ilkemiz şudur; sahipsiz sokak hayvanlarına merhametli ve iyi davranmalıyız. Onların şehir merkezlerinde değil, güvenli yaşam alanlarında olmalarını sağlamalıyız. Bu amaçla ne yapacağız? Sahipsiz sokak hayvanlarına, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri sunacağız. Kısırlaştırma ile kontrolsüz üremenin önüne geçeceğiz. Sahiplendirme ile sokak hayvanlarına yeni yuvalar bulacağız. Bu sorumluluğu layığıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Bütün gayretimiz yeni Ranalar, Eslemler, Tunahanlar olmaması için. Buna müsaade edemeyiz. Aziz milletimizle, yetkili kurumlarımızla, yerel yönetimlerimizle, valiliklerimizle bu sorunu Allah’ın izniyle çözeceğiz. Tüm Türkiye’ye örnek teşkil eden Batman’daki, ‘Hayvan Bakım ve Yaşam Merkezi’ni hayata geçiren kıymetli arkadaşlarıma, Sayın Valime teşekkür ediyorum.”
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