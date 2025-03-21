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        Batman'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

        BATMAN'da devrilen motosikletin sürücüsü Yusuf Ziya (26), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 15:51 Güncelleme: 21.03.2025 - 15:55
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        Batman'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü
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        BATMAN’da devrilen motosikletin sürücüsü Yusuf Ziya (26), hayatını kaybetti.

        Kaza, gece saatlerinde Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Yusuf Ziya'nın kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, kontrolden çıkıp kayarak devrildi. Kazada Ziya, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ziya, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Ziya'nın cenazesi, Batman Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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