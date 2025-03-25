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        Batman'da iki grup arasında silahlı kavga: 6 yaralı

        BATMAN'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 23:51 Güncelleme: 25.03.2025 - 23:55
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        Batman'da iki grup arasında silahlı kavga: 6 yaralı
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        BATMAN'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.

        Olay, akşam saatlerinde Aydınlıkevler Mahallesi, Veysel Karani Caddesinde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, yerini silahlı kavgaya bıraktı. Kavgada 6 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından İluh Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde önlem aldıktan sonra inceleme yaptı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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