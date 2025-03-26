Çantalardaki uyuşturucuyu 'Mailo' buldu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde bir otomobili durdurdu. Narkotik köpeği 'Mailo' ile otomobilde arama yapıldı. Aramada kadınların çantalarında toplam 4 kilo 110 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2'si kadın 3 şüpheli, işlemlerinin ardından tutuklandı.

BATMAN'da durdurulan otomobilde narkotik köpeği 'Mailo' ile yapılan aramada 2 kadının çantasında, 4 kilo 110 gram metamfetamin ele geçirildi.

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