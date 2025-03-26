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        Çantalardaki uyuşturucuyu 'Mailo' buldu

        BATMAN'da durdurulan otomobilde narkotik köpeği 'Mailo' ile yapılan aramada 2 kadının çantasında, 4 kilo 110 gram metamfetamin ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 15:44 Güncelleme: 26.03.2025 - 15:44
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        Çantalardaki uyuşturucuyu 'Mailo' buldu
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        BATMAN'da durdurulan otomobilde narkotik köpeği 'Mailo' ile yapılan aramada 2 kadının çantasında, 4 kilo 110 gram metamfetamin ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde bir otomobili durdurdu. Narkotik köpeği 'Mailo' ile otomobilde arama yapıldı. Aramada kadınların çantalarında toplam 4 kilo 110 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2'si kadın 3 şüpheli, işlemlerinin ardından tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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