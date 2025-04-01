Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da 3'üncü kat balkonundan düşen kız çocuğu, hayatını kaybetti

        BATMAN'da, apartmanın 3'üncü katındaki dairenin balkonundan düşen E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 22:46 Güncelleme: 01.04.2025 - 22:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da 3'üncü kat balkonundan düşen kız çocuğu, hayatını kaybetti
        ABONE OL

        BATMAN’da, apartmanın 3’üncü katındaki dairenin balkonundan düşen E.A. (13) isimli kız çocuğu, hayatını kaybetti.

        Olay, akşam saatlerinde Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre E.A. isimli kız çocuğu, oturdukları apartmanın 3’üncü katındaki dairenin balkonundan dengesini kaybederek düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kız çocuğu, kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. E.A.'nın cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ticaret Bakanı Bolat: Boykot çağrısı yapanlara tazminat davası açılabilir
        Ticaret Bakanı Bolat: Boykot çağrısı yapanlara tazminat davası açılabilir
        Boykot paylaşımlarına soruşturma başlatıldı
        Boykot paylaşımlarına soruşturma başlatıldı
        Barrack'tan Türkiye'ye övgü
        Barrack'tan Türkiye'ye övgü
        Süper Lig'de 29. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de 29. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Trump yönetimi, 10 bin çalışanı işten çıkarmaya başladı
        Trump yönetimi, 10 bin çalışanı işten çıkarmaya başladı
        Trabzonspor U19 yarı final biletini aldı!
        Trabzonspor U19 yarı final biletini aldı!
        ABD Adalet Bakanı'ndan Tesla saldırılarına sert yanıt
        ABD Adalet Bakanı'ndan Tesla saldırılarına sert yanıt
        'Kilit Kavşak'ta dönüş trafiği
        'Kilit Kavşak'ta dönüş trafiği
        Park etmek istediği otomobille bahçeye düştü
        Park etmek istediği otomobille bahçeye düştü
        Daha 14 yaşındaydı... Çocuk parkında vahşet!
        Daha 14 yaşındaydı... Çocuk parkında vahşet!
        G.Saray'da hedef yarı final!
        G.Saray'da hedef yarı final!
        Volkan Konak'a veda
        Volkan Konak'a veda
        "Onlarla konuşuyorum"
        "Onlarla konuşuyorum"
        Vücutta enerji üretimi ve kemik sağlığının kaynağı!
        Vücutta enerji üretimi ve kemik sağlığının kaynağı!
        "Meslek hayatımın en zor akşamı"
        "Meslek hayatımın en zor akşamı"
        Önünden geçmeye korkuyorlardı! "Şimdi gezmek için can atılıyor"
        Önünden geçmeye korkuyorlardı! "Şimdi gezmek için can atılıyor"
        Fenerbahçe'de Mou ilk derbisini kazanmak istiyor!
        Fenerbahçe'de Mou ilk derbisini kazanmak istiyor!
        Derbinin kaderini kaleciler çizecek!
        Derbinin kaderini kaleciler çizecek!
        İnternet alışverişlerinde yeni dönem başladı
        İnternet alışverişlerinde yeni dönem başladı
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Altın rekor kırmaya devam ediyor

        Benzer Haberler

        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu, Kozluk'ta bayramlaşma programına ka...
        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu, Kozluk'ta bayramlaşma programına ka...
        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Beşiri'de vatandaşlarla bayr...
        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Beşiri'de vatandaşlarla bayr...
        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Hasankeyf'te vatandaşlarla b...
        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Hasankeyf'te vatandaşlarla b...
        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu Gercüş'te vatandaşlarla bayra...
        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu Gercüş'te vatandaşlarla bayra...
        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu'ndan hastalara bayram ziyaret
        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu'ndan hastalara bayram ziyaret
        AK Parti Batman İl Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi
        AK Parti Batman İl Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi