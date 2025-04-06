Batman Petrolspor - İnegölspor: 2-1

2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Batman Petrolspor, ligin 30'uncu haftasında konuk ettiği İnegölspor'u 2-1 mağlup etti.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Batman Petrolspor, ligin 30'uncu haftasında İnegölspor'u Batman Şehir Stadyumu’nda konuk etti. Karşılaşmaya etkili başlayan Batman Petrolspor maçın 2'nci dakikasında Atabey Çiçek'in attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. Maçın ikinci yarısında baskısını arttıran İnegölspor maçın 55'inci dakikasında Yalçın Kılınç'ın attığı golle maç skoru 1-1'e oldu. Sahadan galip ayrılmak isteyen Batman Petrolspor baskısını arttırarak maçın 67'nci dakikasında Atabey Çiçek'in attığı golle skoru 2-1'e getirdi. Maç bu skorla sona erdi. Bu maçla beraber Batman Petrolspor puanını 71'e çıkardı.