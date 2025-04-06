Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman Petrolspor - İnegölspor: 2-1

        2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Batman Petrolspor, ligin 30'uncu haftasında konuk ettiği İnegölspor'u 2-1 mağlup etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 18:12 Güncelleme: 06.04.2025 - 18:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman Petrolspor - İnegölspor: 2-1
        ABONE OL

        2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Batman Petrolspor, ligin 30'uncu haftasında konuk ettiği İnegölspor'u 2-1 mağlup etti.

        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Batman Petrolspor, ligin 30'uncu haftasında İnegölspor'u Batman Şehir Stadyumu’nda konuk etti. Karşılaşmaya etkili başlayan Batman Petrolspor maçın 2'nci dakikasında Atabey Çiçek'in attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. Maçın ikinci yarısında baskısını arttıran İnegölspor maçın 55'inci dakikasında Yalçın Kılınç'ın attığı golle maç skoru 1-1'e oldu. Sahadan galip ayrılmak isteyen Batman Petrolspor baskısını arttırarak maçın 67'nci dakikasında Atabey Çiçek'in attığı golle skoru 2-1'e getirdi. Maç bu skorla sona erdi. Bu maçla beraber Batman Petrolspor puanını 71'e çıkardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP'de olağanüstü kurultay günü!
        CHP'de olağanüstü kurultay günü!
        AK Parti'den CHP lideri Özel'e cunta tepkisi
        AK Parti'den CHP lideri Özel'e cunta tepkisi
        Dev maçta 11'ler belli oldu!
        Dev maçta 11'ler belli oldu!
        Komşular arasında silahlı kavga: 5 ölü, 6 yaralı
        Komşular arasında silahlı kavga: 5 ölü, 6 yaralı
        Bursaspor adım adım şampiyonluğa!
        Bursaspor adım adım şampiyonluğa!
        Yazı beklerken kış geldi
        Yazı beklerken kış geldi
        Errol Musk, oğlu Elon hakkında konuştu
        Errol Musk, oğlu Elon hakkında konuştu
        Deve paniği! Ezilme tehlikesi yaşandı
        Deve paniği! Ezilme tehlikesi yaşandı
        İngiltere'de "çay saati" nasıl doğdu?
        İngiltere'de "çay saati" nasıl doğdu?
        Papa uzun süre sonra ilk kez halkı selamladı
        Papa uzun süre sonra ilk kez halkı selamladı
        Para çok, jübile maçı yok
        Para çok, jübile maçı yok
        Korkunç görüntüler! Tutuklandı
        Korkunç görüntüler! Tutuklandı
        Hedefinde damat da varmış!
        Hedefinde damat da varmış!
        Dalgalar getirdi
        Dalgalar getirdi
        Twitter'dan BlueSky'a dijital göç
        Twitter'dan BlueSky'a dijital göç
        "Ferhunde hanım gelemedi biz geldik"
        "Ferhunde hanım gelemedi biz geldik"
        Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü
        Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü
        Gözaltı kararı bulunan Kaan Ketenci yakalandı
        Gözaltı kararı bulunan Kaan Ketenci yakalandı
        Yaşlandığınıza dair 4 tuhaf işaret
        Yaşlandığınıza dair 4 tuhaf işaret
        ABD'de Ukraynalılara "ülkeyi terk edin" mesajı
        ABD'de Ukraynalılara "ülkeyi terk edin" mesajı

        Benzer Haberler

        Batman'da firari hükümlü yakalandı
        Batman'da firari hükümlü yakalandı
        Batman'da baharda açan ters laleler doğayı renk kattı
        Batman'da baharda açan ters laleler doğayı renk kattı
        'Yan bakma' cinayetinde 3 tutuklama
        'Yan bakma' cinayetinde 3 tutuklama
        Batman'da heyelanlardan kapanan 60 yoldan 30'u açıldı
        Batman'da heyelanlardan kapanan 60 yoldan 30'u açıldı
        Batman'da kurulan merkez sahipsiz hayvanlara yuva oldu
        Batman'da kurulan merkez sahipsiz hayvanlara yuva oldu
        Otomobilin refüje çarptığı kazada yaralanan 2 kişiden 1'i kurtarılamadı
        Otomobilin refüje çarptığı kazada yaralanan 2 kişiden 1'i kurtarılamadı