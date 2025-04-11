Öğretmen, halatlarla indiği 400 metrelik kayalıklardan ot topladı

BATMAN'da beden eğitimi öğretmeni Yalçın Yıldız, halatlarla indiği 400 metrelik kayalıklardan yılan otu topladı. Yıldız, dağcılık eğitimi olduğundan kayalardan otu toplayabildiğini belirtti.

Gercüş ilçesinde beden eğitimi öğretmenliği yapan Yalçın Yıldız, bahar aylarının gelmesiyle yetişen yılan otunu toplamak için Hasankeyf ilçesi Suçeken köyüne gitti. Yıldız, tehlikeli yerlerde yetişen otu toplamak için halatla yaklaşık 400 metrelik kayalıklara indi. Otun birçok hastalığa şifalı olduğunu ifade eden Yıldız, "Bu otun toplaması çok zorluklarla ve çok tehlikeli durumlarla karşı karşıya geliyoruz. Bu ot tehlikeli yerlerde yetişiyor. Bu otun süresi ortalama 3 haftadır. Üç haftadan sonra bu ot toplanılmazsa kaybolup gidiyor. Biz de şu an tam vakti olduğu için bu otu toplamaya geldik buraya. Çok güzel yemek yapımında kullanılıyor ve bir sürü hastalıkların şifasında kullanılan bir bitkidir. Bağırsaklara mide yanmasında kanser hastalarında göz hastalığında ve yaraların iyileşmesinde çok etkili bir bitki türüdür" dedi.