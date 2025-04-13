Çatıdaki metal profili güvenlik önlemi almadan indirdiler

Fatih Mahallesi'ndeki 7 katlı bir binanın çatısında çalışan 2 işçi, bir metal profili halatla bağlayarak indirdi. İşçilerin güvenlik önlemi almadan çatının kenarında yaptığı çalışma, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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