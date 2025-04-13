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        Çatıdaki metal profili güvenlik önlemi almadan indirdiler

        BATMAN'da 2 işçinin halatla bağladıkları bir metal profili güvenlik önlemi almadan 7 katlı binanın çatısından indirdiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 17:16 Güncelleme: 13.04.2025 - 17:20
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        Çatıdaki metal profili güvenlik önlemi almadan indirdiler
        ABONE OL

        BATMAN'da 2 işçinin halatla bağladıkları bir metal profili güvenlik önlemi almadan 7 katlı binanın çatısından indirdiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Fatih Mahallesi'ndeki 7 katlı bir binanın çatısında çalışan 2 işçi, bir metal profili halatla bağlayarak indirdi. İşçilerin güvenlik önlemi almadan çatının kenarında yaptığı çalışma, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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